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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.01.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Çinli modelden D&G'ye "ırkçı reklam tepkisi"

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Çinli modelden D&G'ye "ırkçı reklam tepkisi"

İtalyan moda firması Dolce ve Gabbana'nın (D&G), Çin'de "ırkçı" olduğu gerekçesiyle eleştirilen reklamlarında rol alan Çinli model Zuo Ye, firmanın "kariyerini bitirdiğini" söyledi.

Çinli model Zuo, ülkenin sosyal paylaşım platformu Weibo'daki hesabından yaptığı açıklamada, D&G'nin kasımda yayımlanan reklam videoları için kendisine içerikle alakalı yeteri kadar bilgi verilmediğini belirterek kendisini suçlu ve mahcup hissettiğini kaydetti.

"Kişisel olarak asla anavatanıma saygısızlık yapmam. Ülkemi seviyorum ve Çin'i podyumlarda temsil edebilmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullanan Zuo, Çin halkından özür diledi.

Uluslarası bir marka ile çalışmanın kariyerine katkısı olacağını umarak firmayla iş yaptığını kaydeden Zuo, ancak bu durumun kariyerini bitirdiğini dile getirdi.

TEPKİ ÇEKEN REKLAM

Zuo, kasımda gösterilen D&G'nin bir pizza reklamında oynamış, Çinli model pizzayı kullanırken çubukları (kuai zi) kullanamıyor rolü yapmıştı. Reklam Çin'de ırkçılık eleştirileriyle büyük tepki çekmişti.

Daha sonra Stefano Gabbana, sosyal medya hesabından Çin'e karşı ifadeler kullanmış, daha sonra hesabının hacklendiğini söyleyerek, o ifadeleri yalanlamıştı. Steffano Gabbana ve Domenico Dolce ayrıca çektikleri bir videoda Çin ve Çin halkından özür dilemişlerdi.

Domenico Dolce, "Olanları büyük bir üzüntü ile çok düşündük. Ülkenizde neden olduğumuz durum için çok özür diliyoruz. Ailelerimiz bize her zaman tüm dünyadaki farklı kültürlere saygı göstermemizi öğretti. Bu yüzden kültürünüzü yorumlarken hata yaptıysak özür dileriz." şeklinde konuşmuştu.

Çin'e her zaman çok büyük hayranlık duyduklarını ve çok fazla Çin kentini ziyaret ettiklerini dile getiren Dolce, "Kültürünüze aşığız. Elbette daha öğrenecek çok şeyimiz var ve bu yüzden kendimizi ifade etme şeklinde hata yaptıysak sizden özür diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Çin kültürüne alaylı bir yaklaşımla bakan üç reklam kampanyasını sosyal medya sitesi Weibo'da yayımladıktan sonra büyük tepki alan moda devi, Şangay'daki bir gösterisini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Ayrıca, önde gelen Çin internet satış siteleri de D&G ürünlerini kaldırmış, bazı Çinliler tarafından bu İtalyan markasını tüm dünyada boykot kampanyaları başlatılmıştı.

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