Çinli dev, İsrail uçuşlarını iptal etti
Dünyayı felaketin eşiğine getiren Suriye geriliminde tansiyon düşmezken, Ortadoğu’da hava trafiği aksamaya başladı. Çinli hava yolu şirketlerinden Hainan Airlines, Pekin ve Şangay’dan yapılan Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na yapılan uçuşlarını askıya alma kararı aldı.
Dünyayı felaketin eşiğine getiren Suriye geriliminde tansiyon düşmezken, Ortadoğu’da hava trafiği aksamaya başladı. Birçok havayolu şirketi özellikle Lübnan ve İsrail uçuşlarını iptal ederken, bir çoğu da rotalarını değiştirmeye karar verdi.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) önceki gün Suriye'ye olası bir saldırı nedeniyle Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine güvenlik uyarısında bulundu. Kuveyt, Lübnan uçuşlarını durdurdu.
Havayolu taşımacılığını etkileyen bu açıklamanın ardından ilk adım Kuveyt Hava Yolları’ndan gelmiş, rota üzerindeki Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yapılan tüm uçuşları durdurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından bu kez bölgede tansiyonun yüksek olduğu İsrail’e yönelik de bir uçuş iptali geldi.
Çin’in en önemli hava yolu şirketlerinden Hainan Airlines, Pekin ve Şangay’dan yapılan Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na yapılan uçuşlarını askıya alma kararı aldı. İlk iptal dün yapıldı ve Türkiye dahil bir çok farklı rotadan farklı firmalarla yolcu taşıması yapılması hedefleniyor. Çinli dev, Air Changan, Beijing Capital Airlines, Fuzhou Airlines, Lucky Airlines ve Urumqi Airlines’ın da sahibi.
AİR FRANCE ROTA DEĞİŞTİRDİ
Suriye gerilimi Avrupalı havayolu taşımacılığını da etkilemeye başladı. Fransız devi Air France, Beyrut ve Tel Aviv uçuşlarında rota değişikliğine giderken, EasyJet, Tel Aviv seferlerini yeniden yönlendireceğini açıkladı
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