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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.04.2018 - 08:27, Son Güncelleme:

Çin'den ABD'ye vergi listesi kınaması

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Çin'den ABD'ye vergi listesi kınaması

Çin Ticaret Bakanlığı: "Washington yönetimi bu hareketiyle, Çin-Amerikan iş dünyası ve tüketicilerinin çıkarları ve çağrıları ile 40 yıllık ikili ticari ilişkileri görmezden geliyor" açıklamasında bulundu.

Çin Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları, ABD'nin yüzde 25 ek gümrük vergi getireceği Çin menşeli yaklaşık bin 300 ürüne yönelik liste yayımlamasını güçlü şekilde kınadı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 50 milyar dolar tutarında ve yaklaşık bin 300 ürünü içeren listeye ilişkin, "ABD tarafının itirazlara rağmen yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı ürün listesinin açıklanması temelsiz, tipik tek taraflılık ve korumacı bir uygulama. Çin tarafı buna sert şekilde karşı çıkıyor ve güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in, ABD'nin söz konusu uygulamasını Dünya Ticaret Örgütünün uyuşmazlık çözüm mekanizmasına taşıyacağı duyuruldu.

Pekin yönetiminin, Çin Dış Ticaret Hukukunun ilgili kurallarına göre, ABD menşeli ürünlere yönelik eşit büyüklükte ve çapta karşı önlemleri almaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, bu önlemlerin ilerleyen günlerde yayımlanacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Washington yönetiminin bu hareketiyle, Çin-Amerikan iş dünyası ve tüketicilerinin çıkarları ve çağrıları ile 40 yıllık ikili ticari ilişkileri görmezden geldiği savunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang da yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin gümrük tarifeleri uygulayacağı Çin menşeli ürünler listesinin yayımlanmasını "tipik tek taraflılık ve korumacılık" olarak niteleyerek, Çin'in bu eylemi güçlü şekilde kınadığını ve karşı çıktığını bildirdi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı Çin menşeli ürünlerin listesini yayımlamıştı. Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan bin 300'e yakın ürün çeşidi bulunuyor.
Liste, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi birçok farklı ürün çeşidini kapsıyor.

Çin de pazartesi günü Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine cevaben ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklamıştı.
 

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