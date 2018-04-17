Çin Merkez Bankası'ndan faiz adımı
PBOC, 1 yıllık orta vadeli kredi kolaylığı faizini yükselterek kısa vadeli para piyasası faizlerini eşitledi
Çin Merkez Bankası (PBOC), kısa vadeli para piyasası faiz oranlarını eşitledi.
PBOC, 1 yıllık orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını 5 baz puan artırarak diğer kısa vadeli para piyasası faiz oranlarına
eşitledi.
Böylece MLF, yüzde 3,25'ten yüzde 3,30'a yükseldi. Çin, bu aracı kullanarak bankacılık sistemi ve para piyasalarındaki koşulları kontrol ediyor.
PBOC'a göre politika faizi yüzde 4,35'te kalırken para piyasası faizleri esnekliği artırıyor ve balon risklerine karşı aktif yönetim imkanı sağlıyor.
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