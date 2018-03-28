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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 17:39, Son Güncelleme:

Cilt sorunları son 30 yılda arttı

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Cilt sorunları son 30 yılda arttı

Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, “İthal ve kimyasal içerikli kozmetiklerin insan vücudunda olumsuz etkileri ortadadır. Türk kozmetik ürünleri doğallığıyla ön plana çıkıyor. Dünyada Türk üretimi kozmetik ürünlerini kullanılsa hiçbir kimsede cilt sorunu ortaya çıkmaz” dedi.

Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, Türk kozmetik ürünleri hakkında açıklamada bulundu.  Çetin yaptığı açıklamada kimyasal içerikli kozmetik ürünlerin çeşitli cilt sorunlarına yol açtığını belirterek Türk üretimi kozmetik ürünlerine dikkat çekti. Çetin, “İthal ve kimyasal içerikli kozmetiklerin insan vücudunda olumsuz etkileri ortadadır.

Türk kozmetik ürünleri doğallığıyla ön plana çıkıyor. Dünyada Türk üretimi kozmetik ürünlerini kullanılsa saç ve cilt sorunu ortaya çıkmaz” dedi.

 KİMYASAL ÜRÜNLER HASTALIK SAÇIYOR

 İthal ve kimyasal içerikli kozmetiklerin insan vücuduna oldukça fazla oranda zarar  verdiğini belirten Çetin, ”Bu ürünlerin ekosistemi bozması, çevreye verdiği zararlar aşikârken, insan vücudunda başta saç dökülmeleri, cilt tahribatları, cilt kanserleri her geçen gün katlanarak artmaktadır. Ülkemizde artan cilt hastalıklarının en büyük sebeplerinin başında ithal ve kimyasal cilt ürünleri gelmektedir.

Ülkemizde son 30 yılı ele alacak olursak, cilt sorunlarının artması dolayısı ile yaşlanma oranı ve saç dökülmesi kırsaldan kente çok bariz fark etmektedir. Çünkü kırsala göre kentlerde kozmetik kullanım oranı çok fazladır” diye konuştu.

 CİLT SORUNLARI SON 30 YILDA ARTTI

Yaptıkları araştırmalar sonucu son 30 yılda cilt sorunu yaşayan kişi sayısının her geçen gün daha da arttığını dile getiren Çetin, “Büyükşehirlerde 3 bin kişi üzerinden yaptığımız araştırmada son 30 yılda cilt sorunlarının hızlı bir şeklide artış gösterdiğini gözlemledik. 1988’de şehirlerde cilt sorunu yaşayan ve çözüm arayan yüzde 30 iken, 2018 yılına baktığımızda bu oran yüzde 73’e varmıştır.  30 yılda yüzde 140 artmıştır.  Bu durum ithal ve kimyasal içeren kozmetik ürünlerinin ortaya koyduğu tablodur.

Son 30 yılın saçla ilgili kısmını ele aldığımızda ise,1998 yılında saç dökülme oranı yüzde 23 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 68,5’e çıkmıştır. yüzde 300 artış göstermiştir. Aynı, ciltte olduğu gibi saç dökülmelerini ve sorunlarını meydana getiren çok köpüren, kostiği bol ithal ve kimyasal içeren şampuanlardır” ifadelerini kullandı.

 Çetin son olarak şunları kaydetti: “Dünya bizim kozmetik ürünlerimizi kullansa ne saç, ne de cilt sorunu yaşarlar. Acvit olarak biz saç ve cilt sorunlarını çözüyoruz. İthal ve kimyasal kozmetikler sorunu olmayana da saç ve cilt problemlerini çözmek yerine sorun oluşturmaktadır.”

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