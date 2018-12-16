Çiftlikteki ‘coın’ler sizlere ömür

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Emre ESER
16.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Çiftlikteki ‘coın’ler sizlere ömür

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Çiftlikteki ‘coın’ler sizlere ömür

2018’de dijital paralar yatırımcısına yüzde 80’in üzerinde zarar ettirdi. Bu paraların üretimi için kurulan bitcoin çiftlikleri ise maliyetlerini karşılayamaz hale geldi. Türkiye’de çok sayıda kişinin yurtdışından bu çiftlikleri kurmak için getirdiği binlerce liralık işlemci ve ekran kartı çöpe gitti. 1000’e yakın üretim merkezinin kapandığı tahmin ediliyor.

 

GERİDE bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok konuşulan konularından biri dijital paralardı. Bu paralar yaklaşık 1 yıl önce zirveyi görmüştü. Daha sonra büyük bir çöküş yaşayarak yatırımcıların ciddi zarara uğramasına neden oldu. Dijital paraların en büyüğü olan ve geçen aralıkta 19 bin 345 dolara yükselerek tarihi zirve yapan Bitcoin şu anda yüzde 82.2 değer kaybederek 3 bin 434 dolardan işlem görüyor. Ancak dijital paranın gücüne inananlar sadece bu paraların işlem gördüğü borsalarda zarar etmedi. Bu paraların üretilmesinde ve sisteme dâhil olmasında kullanılan dijital para madenciliği işine giren çok sayıda kişi gelinen noktada milyonlarca liralık zararla karşılaştı. Türkiye’de 1000’e yakın üretim merkezi kapısına kilit vurdu.

HESAP TUTMADI

Şöyle ki, Bitcoin’in 3 bin dolardan 20 bin dolara doğru hızla yükselişe geçtiği 2017’in son çeyreğinde çok sayıda kişi coin madenciliği işine girdi. Yurtdışından getirilen yüksek performanslı ekran kartı ve işlemcilerle evlerine, iş yerlerine ve bodrum katlarına Bitcoin çiftlikleri kurdu. Hesapta burada ürettikleri Bitcoinleri dijital para borsalarına satıp büyük kâr etmek vardı. Ancak hesap tutmadı. Dijital paralar ocak ayından itibaren hızla değer kaybetmeye başladı. Borsalardaki aracılık maliyetleri arttı. Dijital para üretmek için harcanan süre uzarken kazanılan dijital para miktarı da düştü. Bunların yanında elektrik fiyatları da katlanınca çiftliklerde fişler çekildi.

Çiftlikteki ‘coın’ler sizlere ömür

CİHAZLAR ELDE KALDI

İnsanların blockchain teknolojisinin sunduğu imkânlardan yararlanmak yerine kısa sürede zengin olma hayali ile dijital para madenciliğine ilgi gösterdiğini söyleyen Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırma Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, “2017’nin Aralık ayı öncesinde dijital paralar bir anda yüzde 400-500 değer kazanınca insanlar bu sürecin devam edeceğini düşünerek madencilik işine girdi. Ancak bu beklenti boşa çıktı. Dijital paralar değer kazanmadı aksine yüzde 80’i aşan değer kaybına uğradı. Bu işe Anadolu’da milyonlar yatıran insanlar vardı. Şimdi satın aldıkları binlerce liralık aletler de ellerinde kaldı. Bitcoin üretmeye çalışırken kullandıkları elektriğin faturası da onları ekstra zarara uğrattı. Çok sayıda mağdur oluştu” şeklinde konuştu.

Çiftlikteki ‘coın’ler sizlere ömür

PİYASA HACMİ YÜZDE 86 ERİDİ

GEÇEN yıl Bitcoin’in piyasa hacmi 327 milyar 42 milyon dolara ulaşırken Ethereum da 69 milyar 354 milyon dolarlık büyüklüğe erişmişti. Bu süreçte dijital paraların sayısı 1.355’i bulurken bu paraların oluşturduğu toplam piyasa hacmi 820 milyar dolar oldu. Aradan geçen bir yılda dijital paraların toplam piyasa hacmi yüzde 86 daralarak 113 milyar dolara düştü.

ARAMAYI DA BIRAKTIK

DİJİTAL paralarda yaşanan değer kaybı vatandaşların internet istatistiklerine de yansıdı. Google verilerine göre Türkiye konumundan yapılan Bitcoin aramalarına bakıldığında geçtiğimiz aralık ayında 100 puan olan arama değeri bu aralıkta 11 puana kadar geriledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (15.12.2018) – 2
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