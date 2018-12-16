Çiftlikteki ‘coın’ler sizlere ömür

GERİDE bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok konuşulan konularından biri dijital paralardı. Bu paralar yaklaşık 1 yıl önce zirveyi görmüştü. Daha sonra büyük bir çöküş yaşayarak yatırımcıların ciddi zarara uğramasına neden oldu. Dijital paraların en büyüğü olan ve geçen aralıkta 19 bin 345 dolara yükselerek tarihi zirve yapan Bitcoin şu anda yüzde 82.2 değer kaybederek 3 bin 434 dolardan işlem görüyor. Ancak dijital paranın gücüne inananlar sadece bu paraların işlem gördüğü borsalarda zarar etmedi. Bu paraların üretilmesinde ve sisteme dâhil olmasında kullanılan dijital para madenciliği işine giren çok sayıda kişi gelinen noktada milyonlarca liralık zararla karşılaştı. Türkiye’de 1000’e yakın üretim merkezi kapısına kilit vurdu.

HESAP TUTMADI

Şöyle ki, Bitcoin’in 3 bin dolardan 20 bin dolara doğru hızla yükselişe geçtiği 2017’in son çeyreğinde çok sayıda kişi coin madenciliği işine girdi. Yurtdışından getirilen yüksek performanslı ekran kartı ve işlemcilerle evlerine, iş yerlerine ve bodrum katlarına Bitcoin çiftlikleri kurdu. Hesapta burada ürettikleri Bitcoinleri dijital para borsalarına satıp büyük kâr etmek vardı. Ancak hesap tutmadı. Dijital paralar ocak ayından itibaren hızla değer kaybetmeye başladı. Borsalardaki aracılık maliyetleri arttı. Dijital para üretmek için harcanan süre uzarken kazanılan dijital para miktarı da düştü. Bunların yanında elektrik fiyatları da katlanınca çiftliklerde fişler çekildi.

CİHAZLAR ELDE KALDI

İnsanların blockchain teknolojisinin sunduğu imkânlardan yararlanmak yerine kısa sürede zengin olma hayali ile dijital para madenciliğine ilgi gösterdiğini söyleyen Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırma Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, “2017’nin Aralık ayı öncesinde dijital paralar bir anda yüzde 400-500 değer kazanınca insanlar bu sürecin devam edeceğini düşünerek madencilik işine girdi. Ancak bu beklenti boşa çıktı. Dijital paralar değer kazanmadı aksine yüzde 80’i aşan değer kaybına uğradı. Bu işe Anadolu’da milyonlar yatıran insanlar vardı. Şimdi satın aldıkları binlerce liralık aletler de ellerinde kaldı. Bitcoin üretmeye çalışırken kullandıkları elektriğin faturası da onları ekstra zarara uğrattı. Çok sayıda mağdur oluştu” şeklinde konuştu.

PİYASA HACMİ YÜZDE 86 ERİDİ

GEÇEN yıl Bitcoin’in piyasa hacmi 327 milyar 42 milyon dolara ulaşırken Ethereum da 69 milyar 354 milyon dolarlık büyüklüğe erişmişti. Bu süreçte dijital paraların sayısı 1.355’i bulurken bu paraların oluşturduğu toplam piyasa hacmi 820 milyar dolar oldu. Aradan geçen bir yılda dijital paraların toplam piyasa hacmi yüzde 86 daralarak 113 milyar dolara düştü.

ARAMAYI DA BIRAKTIK



DİJİTAL paralarda yaşanan değer kaybı vatandaşların internet istatistiklerine de yansıdı. Google verilerine göre Türkiye konumundan yapılan Bitcoin aramalarına bakıldığında geçtiğimiz aralık ayında 100 puan olan arama değeri bu aralıkta 11 puana kadar geriledi.

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