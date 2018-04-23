Çiftlik Bank’ın beynine operasyon... Kırmızı Bültenle aranan Cudi yakalandı
Çiftlik Bank soruşturmasında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Cudi Cumhur Yurdakul Maltepe’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank soruşturmasında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 6 isimden biri olan, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul’un izini Maltepe’de buldu.
Ekipler bir süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.
Yurdakul gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Çiftlik Bank sisteminin beyni olduğu belirtilen Yurdakul’un, emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği belirtildi.
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