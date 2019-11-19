Cibuti’ye motor, Komorlar’a tohum
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) 2019’da Cibuti ve Fildişi Sahili’ne posta dağıtım için motosiklet hibesinden, Komorlar Adaları çiftçilerine tohum dağıtımına, Gine’de ananas üretiminin geliştirilmesine kadar farklı alanlarda 2 bin projeye imza attığı ortaya çıktı. Gelecek yıl ise Filistin Kudüs Üniversitesi’ne kız yurdu, 2. Abdülhamid Han’ın “en eski rüyası” olarak tarif ettiği Ürdün tarihi hicaz demiryolu Amman İstasyonu’nun restorasyonuna kadar pek çok projenin hayata geçirilmesi planlandı.
TİKA’nın 2019’da yaptığı bazı işler şunlar oldu: Filistinli Askerlere Türkçe dil eğitimi verilmesine yönelik Dil Eğitim Laboratuvarı Kuruldu.16 farklı ülkede gerçekleştirilen polis eğitim projeleri ile 300’ün üzerinde polisin mesleki yetkinliğinin artırılmasına katkı sağlandı. Kolombiya’da barış sürecinin desteklenmesi için yürütülmekte olan ‘Kolombiya’ya İnan’ programı kapsamında; Norte de Santander eyaletinde teknik ekipman ve donanım yetersizliği nedeniyle etkin olarak hizmet veremeyen 3 okula ekipman desteği sağlandı. Myanmar’da Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kyauk Taw ilçesinde 20 bin kişiye hizmet verecek klinik inşa edildi. Meksika’da depremden yoğun olarak etkilenen 0axaca Eyaleti El Espinal adlı yerleşim biriminde Türkiye-Meksika Dostluğu Sağlık Merkezi hizmete açıldı.
2020’de planlanan faaliyetler ise şöyle: Moğolistan’da Bilge Tongukuk Müze Kompleksi inşası. II. Abdülhamid Han’ın en eski rüyası olarak tarif ettiği Ürdün Tarihi Hicaz Demiryolu Amman İstasyonu’nun restorasyonu. Bangladeş’te 10 Sağlık Ocağı İnşası. Azerbaycan’da TİKA’nın gerçekleştireceği ilk restorasyon projesi Olan Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi restorasyonları.”
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