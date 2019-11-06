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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

China Railway Express, Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı

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China Railway Express, Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'in Ankara Garı'ndan uğurlanmasının dünya demir yolları açısından milat olduğunu belirterek, "Doğudan batıya 10 ülkenin demir yolları üzerinden büyük bir iş birliğini hep birlikte başardık." dedi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, China Railway Express'in Ankara Garı'ndan uğurlanması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın izlemiş olduğu proaktif politikalarla TCDD'nin bölgesel ve global anlamda güçlü bir aktör haline geldiğini ifade etti. 

Dünya demir yolları açısından bugünün bir milat olduğunu dile getiren Uygun, "Doğudan batıya 10 ülkenin demir yolları üzerinden büyük bir iş birliğini hep birlikte başardık. Bu büyük iş birliğinin temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde TCDD'de yaşanan değişim ve dönüşümdür." diye konuştu.

"TREN YENİ İŞ BİRLİKLERİNE YOL AÇACAK"

Kazakistan Ulusal Demiryolları Başkanı Sauat Mynbaev de "Tek Kuşak Tek Yol" projesiyle nakliye ve transit alanında iş birliğinin gelişeceğini söyledi.
Projeye katılan ülkelerin Asya ve Avrupa'nın birbirine bağlanmasına katkı sağladığını belirten Mynbaev, Kazakistan'ın lojistik ve konteynır alanında sıkı ve sistematik bir biçimde çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, China Railway Express'in İstanbul Boğazı'ndan geçecek ilk yük treni olacağına dikkati çekerek, "Tren, katılımcı ülkelerin dostane ilişkilerin iyileştirilmesine katkı sağlayacak, yeni iş birliklerine yol açacak." dedi.

Shaanxi Bölgesel Parti Komitesi Sekreteri Hu Heping de projenin tüm bölge ülkelerinin iletişimine katkı sağladığını ifade etti. Trende sanayi ürünlerinin, gündelik yaşamın her alanında kullanılan ürünlerin yer aldığını belirten Hu Heping, "Trenimiz, Avrasya ülkelerinin ticari ve ekonomik ilişkilerinin kalkınmasına katkıda bulunmakta. Trenin daha iyi şartlar yaratarak ülkeler arasındaki iş birliğini artıracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından TCDD Taşımacılık, ADY Konteyner, Gürcistan Demiryolları Lojistik Terminaller, KTZ Express Pasifik Eurasia, Xi'an Uluslararası Ticaret ve Lojistik Parkı, Xi'an Kıtalararası Köprü Uluslararası Lojistik Limited Şirketi arasında, Çin Demiryolu Expresi'nin Tans-Hazar güzergahının kalite gelişimi desteklenerek yeniden oluşturulmasına yönelik protokol imzalandı. Tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindekiler tarafından uğurlandı. 

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