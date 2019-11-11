Cezaevlerinde ilaç var eczacıya ödeme yok
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ilaç ihtiyaçlarını karşılayan eczacıların ödemelerini alamadıkları için hizmet veremez duruma geldiklerini belirtti.
Saydan, “Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü yaklaşık 7 aydır reçete bedellerini ödemiyor. Oysa 20 gün içinde ödenmesi gerekiyordu” dedi. Nurten Saydan Hürriyet’e şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolde, ‘Kuruma teslim edilen fatura eki reçetelerin tamamı incelenerek, fatura teslim tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde ödenir’ deniyor. Ancak, 7 aydır kurumun ödeneği olmadığı için reçete bedelleri ödenmedi. Kurum, ‘Hâlâ ödenek onayı çıkmadı’ diyor” diye konuştu.
NOTERDEN İHTAR ÇEKTİK
Bu durumun, ilaçları temin eden eczacıları zorladığına vurgu yapan Saydan, şöyle konuştu: “Konuyla ilgili noterden ihtar da çektik. Artan masraflar karşısında eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi adına kamu tarafından olumlu gelişmeler olması beklenirken, sektörün en büyük alıcısı konumundaki devlet kurumlarında yaşanan ödeme gecikmeleri meslektaşlarımızı ekonomik anlamda daha büyük zorlukların içine itiyor. Eczacıların kamu ödeneklerinin gecikmesi nedeniyle karşı karşıya kaldıkları bu sorunların daha büyük mağduriyetler doğurmaması adına ivedilikle çözülmesi gerekiyor.”
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