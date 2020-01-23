Çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Kapalıçarşı 23 Ocak anlık altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu sorusu haftanın dördüncü işlem gününde yoğunlukla araştırılan konulardan oldu. Gram bazında altın almayı düşünen vatandaşlar, Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalarını arttırdı. 23 Ocak Perşembe günü piyasalarda işlemine devam eden 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, altın piyasasında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,50 296,80 297,00 297,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.954,00 1.975,00 1.957,00 1.978,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,40 274,40 271,00 275,00

Lira (Tam) Ziynet 1.909,00 1.929,00 1.913,00 1.933,00

Yarım Ziynet 955,00 965,00 956,00 966,00

Çeyrek Ziynet 477,00 482,00 478,00 483,00

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 23 Ocak Perşembe günü 490 TL'den satıldı. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 296 TL dolaylarında seyretti. Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.978 liradan alınıp 1.998 liradan satıldı. Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 981 TL'den işlem gördü.