Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yükseldi mi? İşte altın piyasasındaki son durum..
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından cevap ararken, çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok talep gören altın türleri altın fiyatları arasında en çok takip edilen ürün olarak dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 226 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 373 lira civarında olurken, çeyrek altın bozdurmak isteyenler 365 liradan altınlarını bozdurabiliyorlar..
Yarım altın satış fiyatı 746 lira civarında seyrederken, alış fiyatı ise 727 lira seviyesinde.
Cumhuriyet altının satış fiyatı, 1535 liradan işlem görürken, 1512 liradan geri alınıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?
Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 228,2 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle 226,6 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazancıyla 229,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını da 1.533 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.290,6 dolardan işlem görüyor.
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