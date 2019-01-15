Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yükseldi mi? İşte altın piyasasındaki son durum..

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
15.01.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yükseldi mi? İşte altın piyasasındaki son durum..

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yükseldi mi? İşte altın piyasasındaki son durum..

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından cevap ararken, çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok talep gören altın türleri altın fiyatları arasında en çok takip edilen ürün olarak dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum

Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 226 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 373 lira civarında olurken, çeyrek altın bozdurmak isteyenler 365 liradan altınlarını bozdurabiliyorlar..

Yarım altın satış fiyatı 746 lira civarında seyrederken, alış fiyatı ise 727 lira seviyesinde.

Cumhuriyet altının satış fiyatı, 1535 liradan işlem görürken, 1512 liradan geri alınıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 228,2 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle 226,6 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazancıyla 229,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını da 1.533 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.290,6 dolardan işlem görüyor.

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