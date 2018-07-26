Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatlarındaki son hareketlenmenin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altının gram fiyatı dün 191 lira seviyesinde günü tamamlamıştı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve çeyrek altın fiyatları
Altının gram fiyatı bugün güne 190 lira seviyesinde başladı. Altın fiyatlarındaki son durumun ardından;
Çeyrek altın 312 liradan satılıyor, 305 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altını 1285 liradan satılıyor, 1270 liradan geri bozduruluyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 175.54 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları dün ne kadardı?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 191,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 191,40 liradan, bin 260 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 281 liradan, 174 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 178 liradan, bin 231 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 251 liradan, 616 liradan alınan Yarım Ziynet 626 liradan ve 308 liradan alınan Çeyrek Ziynet 313 liradan satıldı.
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