Çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı kaç TL?
Altın alacak vatandaşlar piyasalardaki son altın fiyatlarını merak ediyorlar. Gram altının bugünkü değeri merak konusu olurken, diğer yatırım altınları da aranan konular arasında. Peki çeyrek altın ve gram altın gibi yoğun talep gören altın türlerinde son durum nedir? İşte Kapalıçarşı altın piyasasında son dakika gelişmeleri
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu internette aranan konular arasındaki yerini alırken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları en çok talep gören ürünler olarak dikkat çekiyor.
Altının gram satış fiyatı bugün 275 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından yatırım altınlarındaki fiyatlarda değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 449 lira olurken, 439 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 898 liradan işlem görürken, 876 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının gram satış fiyatı 1848 lira olurken, 1820 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 253.50 lira olurken, 251 liradan geri alınıyor.
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