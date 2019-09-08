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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.09.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar? 8 Eylül altın fiyatları için son durum!

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Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar? 8 Eylül altın fiyatları için son durum!

Altın fiyatları, gösterdiği hareketliliği sürdürmeye devam ediyor. Eylül ayının ilk haftasına hızlı başlayan ve hafta sonuna doğru düşüş göstermeye başlayan altın fiyatları, düğün, davet ya da çeşitli etkinliklerde hediye takdim etmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, altın fiyatları 8 Eylül Pazar günü ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları, hafta sonu da birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Piyasaların kapalı olması dolayısıyla hafta sonu yatay bir seyir içerisinde yer alan altın fiyatları, alım satım yapmak zorunda olan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları, 8 Eylül Pazar günü yatay seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 285 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 276 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 8 Eylül Pazar günü 457 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 276 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.845 liradan alınıp 1.864 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 915 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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