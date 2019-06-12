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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.06.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadardan işlem görüyor?

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Çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadardan işlem görüyor?

Düğünün sezonunun açılmasıyla birlikte peş peşe düğün davetleri alan vatandaşlar, çeyrek altının son durumunu merak ediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altının ne kadardan satıldığını araştıran vatandaşlar, 12 Haziran 2019 altın piyasalarındaki son durumu sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadardan işlem görüyor?

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 249,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 247,6 liradan tamamladı. İşte, altın piyasalarında son durum ve anlık çeyrek altın fiyatı...

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,61 artışla 249,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 410 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,64 primle 1.335,19 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi, dolar varlıklarının değer kaybetmesi, ABD Merkez Banksı'nın (Fed) 2019 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişlerin sürebilmesi için teknik olarak 1.335 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ABD'de enflasyon ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

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