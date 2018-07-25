Çeyrek altın alacaklar dikkat!
Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Altın fiyatları yükseliyor mu sorusu vatandaşlar tarafından internette en çok aranan konular arasında geliyor. Peki altın fiyatlarında son değer çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ve yatırım altınlarının son değeri
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 191,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192 liradan, bin 264 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 285 liradan, 175 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 179 liradan, bin 235 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 260 liradan, 620 liradan alınan Yarım Ziynet 630 liradan ve 310 liradan alınan Çeyrek Ziynet 315 liradan satılıyor.
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