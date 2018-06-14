Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Haziran çeyrek altın ve gram altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
14.06.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Haziran çeyrek altın ve gram altın fiyatları

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Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Haziran çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, dün yükselen fiyatların bu sabah ne kadar olduğu araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları da en çok aranan konular arasında yer alıyor. Peki piyasalardaki son fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum

14 Haziran Perşembe günü altın piyasası güne hızlı başladı. Altının gram fiyatı bugün güne 195.17 liradan başlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu fiyatların ardından çeyrek altın fiyatları şuan 316 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1288 lira. 22 ayar bileziğin gramı 179.50 liradan işlem görüyor

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