Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Haziran çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, dün yükselen fiyatların bu sabah ne kadar olduğu araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları da en çok aranan konular arasında yer alıyor. Peki piyasalardaki son fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
14 Haziran Perşembe günü altın piyasası güne hızlı başladı. Altının gram fiyatı bugün güne 195.17 liradan başlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Bu fiyatların ardından çeyrek altın fiyatları şuan 316 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1288 lira. 22 ayar bileziğin gramı 179.50 liradan işlem görüyor
Yorumları Göster
Yorumları Gizle