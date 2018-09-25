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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.09.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü?

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Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü?

Altın fiyatları geçtiğimiz günün ardından bugünde güne düşüş ile başladı. Piyasaların açılmasına az bir süre kala vatandaşlar merakla altın fiyatlarını takip ediyor. Altın fiyatlarının 234 lira seviyesinde olmasının ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı bugün 234.74 liradan işlem görürken, 234.64 liradan geri alınıyor.

Çeyrek altın fiyatları şu an 389 liradan satılırken, 380 lira seviyesinde bozduruluyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 1595 liradan satılırken, 1575 liradan geri alınıyor.

Altın fiyatları dün ne kadardı?

Altının gramı haftaya 243 liradan başladı. Gram altın 243 lira, çeyrek altın 398 lira ve Cumhuriyet altını 1.622 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 243 lira seviyelerinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 242,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 243 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını da 1.622 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.195 dolardan işlem görüyor.

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