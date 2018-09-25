Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü?
Altın fiyatları geçtiğimiz günün ardından bugünde güne düşüş ile başladı. Piyasaların açılmasına az bir süre kala vatandaşlar merakla altın fiyatlarını takip ediyor. Altın fiyatlarının 234 lira seviyesinde olmasının ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı bugün 234.74 liradan işlem görürken, 234.64 liradan geri alınıyor.
Çeyrek altın fiyatları şu an 389 liradan satılırken, 380 lira seviyesinde bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 1595 liradan satılırken, 1575 liradan geri alınıyor.
Altın fiyatları dün ne kadardı?
Altının gramı haftaya 243 liradan başladı. Gram altın 243 lira, çeyrek altın 398 lira ve Cumhuriyet altını 1.622 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 243 lira seviyelerinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 242,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 243 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını da 1.622 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.195 dolardan işlem görüyor.
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