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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.11.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Çeyrek altın çarşamba günü kapanışta ne kadar oldu? 20 Kasım Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

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Çeyrek altın çarşamba günü kapanışta ne kadar oldu? 20 Kasım Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları piyasalara değer kazancı ile giriş yaptı. Gün boyu hareketine devam eden altın fiyatlarının, akşam saatlerinde ne kadar olduğu, gram ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından merak konusu oldu. Peki, çeyrek altın çarşamba günü kapanışta ne kadar oldu? Gram altın ne kadardan alınıyor? İşte, 20 Kasım Kapalıçarşı güncel yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları.

20 Kasım Çarşamba günü altının gram fiyatı, yüzde 0,5 kazançla 271,1 lira seviyesinde seyretti. Ekonomi grafiklerine gün boyu dalgalanma yaşayan 24 ayar külçe altının gramı, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,11 azalışla 270,00 liradan tamamladı. Peki, yarım altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını günü ne kadardan tamamladı? İşte, anlık altın piyasalarında son durum.

20 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 270,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,10 270,30 269,80 270,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.780,00 1.801,00 1.778,00 1.799,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,30 250,30 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.740,00 1.760,00 1.738,00 1.758,00
Yarım Ziynet 870,00 880,00 869,00 879,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 435,00 440,00

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Altının gram fiyatı 270 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da değerler değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 441 liradan işlem görürken, 431 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 883 liradan değer görürken, 861 liradan bozduruldu.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1820 liradan işlem görürken, 1793 liradan geri aldı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 250 liradan işlem görürken 247 liradan geri alındı.

 

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