Ã‡eÅŸme, bayramda nÃ¼fusunun 25 katÄ± misafir aÄŸÄ±rlÄ±yor

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DEMÄ°RÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaz sezonunda Ege BÃ¶lgesi'nde Ã‡eÅŸme'nin Ã¶zellikle yerli turistin en fazla raÄŸbet ettiÄŸi turizm destinasyonu olduÄŸunu belirtti.Â

NÃœFUSUNUN 25 KATI TURÄ°STÂ

Kurban BayramÄ± tatilinin baÅŸlamasÄ±yla Ã¶nceden rezervasyon yapan konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Demir, "Otellerimiz bayram tatilinden bir ay Ã¶nce doluluÄŸa ulaÅŸtÄ±. Bayram sÃ¼resince Ã‡eÅŸme'nin 1 milyon kiÅŸiye misafirperverlik yapacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. Ã‡eÅŸme'nin nÃ¼fusu 41 bin civarÄ±nda bu nÃ¼fusun 25 katÄ± kadar ziyaretÃ§i kabul ediyor." dedi.Â

Demir, ilÃ§eye giriÅŸ yapan tatilcilerin yoÄŸunluÄŸu nedeniyle Ã¶zellikle cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°zmir-Ã‡eÅŸme Otoyolu'nda trafiÄŸin durma noktasÄ±na geldiÄŸini bu nedenle misafirlerin konaklayacaklarÄ± mekanlara ulaÅŸmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸini ifade etti.Â

"TURÄ°STLERE Ã‡EÅžME'YÄ° SEVDÄ°REREK TEKRAR GELMELERÄ°NÄ° SAÄžLAMAK Ä°STÄ°YORUZ"Â

Yerli ve yabancÄ± turistlerin ilÃ§elerine gÃ¶sterdiÄŸi raÄŸbetten dolayÄ± Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± kaydeden Demir, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Ramazan BayramÄ±'nda Ã‡eÅŸme'ye 360 bin araÃ§ otoyoldan giriÅŸ yapmÄ±ÅŸ. Bu 800 bin kiÅŸiye tekabÃ¼l ediyor. Bu bayram 1 milyon kiÅŸi aÄŸÄ±rlamak kolay deÄŸil, amacÄ±mÄ±z Ã‡eÅŸme'ye daha Ã§ok insanÄ±n gelmesi deÄŸil, bu gelenlerin her ÅŸekilde Ã‡eÅŸme'ye tekrar tekrar gelmeleri ve onlara Ã‡eÅŸme'yi sevdirmek istiyoruz. "Air Arabiya" Ä°zmir'e haftada 3 sefer yapmaya baÅŸladÄ±. BaÄŸlantÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±yla Ä°zmir'e UzakdoÄŸu Ã¼lkeleri baÅŸta olmak Ã¼zere, Ã‡in, Malezya, Nepal'den, Kazakistan ve Rusya'dan gelen yabancÄ± turistleri gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k."Â



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TATÄ°LCÄ°LERÄ°N GÃ–ZDESÄ°, ALAÃ‡ATIÂ

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 35 dereceyi ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede vatandaÅŸlar gÃ¼ndÃ¼zleri plajlarda ve havuzlarda serinlerken, akÅŸamlarÄ± da ilÃ§enin tarihi mekanlarÄ±nda gezmeyi tercih ediyor.Â

Tatilcilerin yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi yerlerden birisi de AlaÃ§atÄ± Mahallesi oldu. YoÄŸun ilgi nedeniyle mahallenin giriÅŸinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸuyor. Beldenin simgelerinden biri olan yel deÄŸirmenlerini gezen tatilciler, gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyip fotoÄŸraf Ã§ekiyor.Â

BODRUMâ€™UN NÃœFUSU TATÄ°LCÄ°LERLE 2 MÄ°LYONA YAKLAÅžTI

EGE BÃ¶lgesiâ€™nin en gÃ¶zde turizm yerlerinden MuÄŸlaâ€™nÄ±n Bodrum ilÃ§esine Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in gelenler nedeniyle ilÃ§ede adeta adÄ±m atacak yer kalmadÄ±. Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± CHPâ€™li Mehmet Kocadon, 164 bin 158 kiÅŸi olan ilÃ§e nÃ¼fusunun gelen tatilcilerle birlikte 2 milyona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kurban BayramÄ±â€™nda dokuz gÃ¼nlÃ¼k tatil nedeniyle yurdun dÃ¶rt bir tarafÄ±ndan Bodrumâ€™a akÄ±n akÄ±n gelen yerli turistler, tesisleri doldurdu. Almanya, Hollanda ve BelÃ§ika gibi Ã¼lkelerdeki birÃ§ok gurbetÃ§i vatandaÅŸ da Bodrumâ€™u tercih etti. 40 dereceye varan hava, 21 derece ise deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu ilÃ§ede, plajlar ve havuz baÅŸlarÄ± tamamen doldu. Åžehir merkezindeki KumbahÃ§e, GÃ¼mbet, PaÅŸatarlasÄ± plajlarÄ±nda yer kalmadÄ±. Denize giren, gÃ¼neÅŸlenen ya da su sporlarÄ± yapan tatilciler, doÄŸal gÃ¼zelliklerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Åžehir merkezindeki plajlarda yer bulamayanlar ise araÃ§larla Torba, Bitez, YalÄ±kavak ve Turgutreis mahallelerindeki plajlara yÃ¶neldi. BazÄ± tatilciler ise gÃ¼nÃ¼birlik tekne turuna Ã§Ä±karak, mavi yolculuÄŸun keyfini yaÅŸadÄ±. BazÄ± kafeteryalar sÄ±caktan bunalanlarÄ± serinleÅŸmek iÃ§in deniz iÃ§ine masa koydu. Denizin Ã¼zerinde konan masalarda oturanlar bir yandan soÄŸuk iÃ§eceklerini yudumlarken diÄŸer yandan ayaklarÄ±nÄ± denize sokarak serinleme imkanÄ± buldu.

Amsterdamâ€™da yaÅŸayan, evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ±, elektrik teknisyeni Mehmet GÃ¼neri (35), "Her bayram Akdenizâ€™e giderdik. Bu kez tercihimiz HollandalÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla Bodrum oldu. Ä°yi ki gelmiÅŸiz" dedi. Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± CHPâ€™li Mehmet Kocadon, "Sadece Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir gibi bÃ¼yÃ¼k illerden deÄŸil yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±ndan tatilcilerimiz var. Anadoluâ€™dan gelen yerli halkÄ±mÄ±z Bodrumâ€™u, bizleri yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. TÃ¼m ekiplerimizle emniyet gÃ¼Ã§lerimizle seferber olduk. 24 saat alarma geÃ§tik. Ä°lÃ§enin nÃ¼fusu ÅŸu anda 2 milyona yaklaÅŸtÄ±" dedi. (YaÅŸar ANTER / BODRUM MuÄŸla), (DHA)

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