Ã‡eÅŸme, bayramda nÃ¼fusunun 25 katÄ± misafir aÄŸÄ±rlÄ±yor

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriÇeÅŸme, bayramda nüfusunun 25 katÄ± misafir aÄŸÄ±rlÄ±yor
GeriEkonomi ÇeÅŸme, bayramda nüfusunun 25 katÄ± misafir aÄŸÄ±rlÄ±yor
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    2
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

Ekonomi
AA-DHA
20.08.2018 - 12:07, Son GÃ¼ncelleme:

ÇeÅŸme, bayramda nüfusunun 25 katÄ± misafir aÄŸÄ±rlÄ±yor

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    2
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ÇeÅŸme, bayramda nüfusunun 25 katÄ± misafir aÄŸÄ±rlÄ±yor

Ã‡eÅŸme Turistik Otelciler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± (Ã‡EÅžTOB) Yakup Demir, Kurban BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã‡eÅŸme'nin nÃ¼fusunun 25 katÄ± misafir aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Demir "Otellerimiz bayram tatilinden bir ay Ã¶nce doluluÄŸa ulaÅŸtÄ±. Bayram sÃ¼resince Ã‡eÅŸme'nin 1 milyon kiÅŸiye misafirperverlik yapacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. Ã‡eÅŸme'nin nÃ¼fusu 41 bin civarÄ±nda, bu nÃ¼fusun 25 katÄ± kadar ziyaretÃ§i kabul ediyor" dedi.

28
  • Ã‡eÅŸme ve Bodrumdaki otellerde bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunluk
  • Ã‡eÅŸme ve Bodrumdaki otellerde bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunluk
  • Ã‡eÅŸme ve Bodrumdaki otellerde bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunluk
  • Ã‡eÅŸme ve Bodrumdaki otellerde bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunluk
Haberle ilgili daha fazla fotoÄŸraf için galeriyi ziyaret edin.

DEMÄ°RÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaz sezonunda Ege BÃ¶lgesi'nde Ã‡eÅŸme'nin Ã¶zellikle yerli turistin en fazla raÄŸbet ettiÄŸi turizm destinasyonu olduÄŸunu belirtti.Â 

NÃœFUSUNUN 25 KATI TURÄ°STÂ 

Kurban BayramÄ± tatilinin baÅŸlamasÄ±yla Ã¶nceden rezervasyon yapan konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Demir, "Otellerimiz bayram tatilinden bir ay Ã¶nce doluluÄŸa ulaÅŸtÄ±. Bayram sÃ¼resince Ã‡eÅŸme'nin 1 milyon kiÅŸiye misafirperverlik yapacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. Ã‡eÅŸme'nin nÃ¼fusu 41 bin civarÄ±nda bu nÃ¼fusun 25 katÄ± kadar ziyaretÃ§i kabul ediyor." dedi.Â 

Demir, ilÃ§eye giriÅŸ yapan tatilcilerin yoÄŸunluÄŸu nedeniyle Ã¶zellikle cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°zmir-Ã‡eÅŸme Otoyolu'nda trafiÄŸin durma noktasÄ±na geldiÄŸini bu nedenle misafirlerin konaklayacaklarÄ± mekanlara ulaÅŸmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸini ifade etti.Â 

"TURÄ°STLERE Ã‡EÅžME'YÄ° SEVDÄ°REREK TEKRAR GELMELERÄ°NÄ° SAÄžLAMAK Ä°STÄ°YORUZ"Â 

Yerli ve yabancÄ± turistlerin ilÃ§elerine gÃ¶sterdiÄŸi raÄŸbetten dolayÄ± Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± kaydeden Demir, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â 

"Ramazan BayramÄ±'nda Ã‡eÅŸme'ye 360 bin araÃ§ otoyoldan giriÅŸ yapmÄ±ÅŸ. Bu 800 bin kiÅŸiye tekabÃ¼l ediyor. Bu bayram 1 milyon kiÅŸi aÄŸÄ±rlamak kolay deÄŸil, amacÄ±mÄ±z Ã‡eÅŸme'ye daha Ã§ok insanÄ±n gelmesi deÄŸil, bu gelenlerin her ÅŸekilde Ã‡eÅŸme'ye tekrar tekrar gelmeleri ve onlara Ã‡eÅŸme'yi sevdirmek istiyoruz. "Air Arabiya" Ä°zmir'e haftada 3 sefer yapmaya baÅŸladÄ±. BaÄŸlantÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±yla Ä°zmir'e UzakdoÄŸu Ã¼lkeleri baÅŸta olmak Ã¼zere, Ã‡in, Malezya, Nepal'den, Kazakistan ve Rusya'dan gelen yabancÄ± turistleri gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k."Â 

Ã‡eÅŸme, bayramda nÃ¼fusunun 25 katÄ± misafir aÄŸÄ±rlÄ±yor

Â 

TATÄ°LCÄ°LERÄ°N GÃ–ZDESÄ°, ALAÃ‡ATIÂ

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 35 dereceyi ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede vatandaÅŸlar gÃ¼ndÃ¼zleri plajlarda ve havuzlarda serinlerken, akÅŸamlarÄ± da ilÃ§enin tarihi mekanlarÄ±nda gezmeyi tercih ediyor.Â 

Tatilcilerin yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi yerlerden birisi de AlaÃ§atÄ± Mahallesi oldu. YoÄŸun ilgi nedeniyle mahallenin giriÅŸinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸuyor. Beldenin simgelerinden biri olan yel deÄŸirmenlerini gezen tatilciler, gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyip fotoÄŸraf Ã§ekiyor.Â 

BODRUMâ€™UN NÃœFUSU TATÄ°LCÄ°LERLE 2 MÄ°LYONA YAKLAÅžTI

EGE BÃ¶lgesiâ€™nin en gÃ¶zde turizm yerlerinden MuÄŸlaâ€™nÄ±n Bodrum ilÃ§esine Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in gelenler nedeniyle ilÃ§ede adeta adÄ±m atacak yer kalmadÄ±. Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± CHPâ€™li Mehmet Kocadon, 164 bin 158 kiÅŸi olan ilÃ§e nÃ¼fusunun gelen tatilcilerle birlikte 2 milyona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kurban BayramÄ±â€™nda dokuz gÃ¼nlÃ¼k tatil nedeniyle yurdun dÃ¶rt bir tarafÄ±ndan Bodrumâ€™a akÄ±n akÄ±n gelen yerli turistler, tesisleri doldurdu. Almanya, Hollanda ve BelÃ§ika gibi Ã¼lkelerdeki birÃ§ok gurbetÃ§i vatandaÅŸ da Bodrumâ€™u tercih etti. 40 dereceye varan hava, 21 derece ise deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu ilÃ§ede, plajlar ve havuz baÅŸlarÄ± tamamen doldu. Åžehir merkezindeki KumbahÃ§e, GÃ¼mbet, PaÅŸatarlasÄ± plajlarÄ±nda yer kalmadÄ±. Denize giren, gÃ¼neÅŸlenen ya da su sporlarÄ± yapan tatilciler, doÄŸal gÃ¼zelliklerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Åžehir merkezindeki plajlarda yer bulamayanlar ise araÃ§larla Torba, Bitez, YalÄ±kavak ve Turgutreis mahallelerindeki plajlara yÃ¶neldi. BazÄ± tatilciler ise gÃ¼nÃ¼birlik tekne turuna Ã§Ä±karak, mavi yolculuÄŸun keyfini yaÅŸadÄ±. BazÄ± kafeteryalar sÄ±caktan bunalanlarÄ± serinleÅŸmek iÃ§in deniz iÃ§ine masa koydu. Denizin Ã¼zerinde konan masalarda oturanlar bir yandan soÄŸuk iÃ§eceklerini yudumlarken diÄŸer yandan ayaklarÄ±nÄ± denize sokarak serinleme imkanÄ± buldu.

Amsterdamâ€™da yaÅŸayan, evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ±, elektrik teknisyeni Mehmet GÃ¼neri (35), "Her bayram Akdenizâ€™e giderdik. Bu kez tercihimiz HollandalÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla Bodrum oldu. Ä°yi ki gelmiÅŸiz" dedi. Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± CHPâ€™li Mehmet Kocadon, "Sadece Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir gibi bÃ¼yÃ¼k illerden deÄŸil yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±ndan tatilcilerimiz var. Anadoluâ€™dan gelen yerli halkÄ±mÄ±z Bodrumâ€™u, bizleri yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. TÃ¼m ekiplerimizle emniyet gÃ¼Ã§lerimizle seferber olduk. 24 saat alarma geÃ§tik. Ä°lÃ§enin nÃ¼fusu ÅŸu anda 2 milyona yaklaÅŸtÄ±" dedi. (YaÅŸar ANTER / BODRUM MuÄŸla), (DHA)

Â 

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.08.2018)
daha fazla video iÃ§in
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    2
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber
R

KurbanlÄ±k seÃ§erken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

Ã‡eÅŸme, bayramda nÃ¼fusunun 25 katÄ± misafir aÄŸÄ±rlÄ±yor

SofralÄ±k Ã¼zÃ¼mde hedef Uzak DoÄŸu pazarÄ±

Bayburt balÄ±nda rekolte beklentisi yÃ¼ksek