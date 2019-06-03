CEO Event hisseleri Borsa’da işlem görmeye başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriCEO Event hisseleri Borsa’da işlem görmeye başladı
GeriEkonomi CEO Event hisseleri Borsa’da işlem görmeye başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
03.06.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

CEO Event hisseleri Borsa’da işlem görmeye başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CEO Event hisseleri Borsa’da işlem görmeye başladı

CEO Event, 33 milyon TL’lik bir halka arzla, 1000 civarında yatırımcıya satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.

‘Büyük İşlerin CEO’su’ Halka Arz Gong Töreni Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Ergun, CEO Event Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, CEO Event ekibi ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Törenin ardından CEO Event hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul, CEO Event ve Gedik Yatırım yetkililerinin Gong’u çalması ile başlayan törende gerçekleşen konuşmaların ardından Borsa İstanbul yetkilileri CEO Event’in hisselerinin de işlem görmeye başladığı Borsa İstanbul İşlem Salonunu ziyaret ettiler. 

Gong Töreni’nde yaptığı konuşmasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Ergun; “2018 yılı halka arzlar için başarılı bir seneydi. 8,5 milyar TL’lik bir halka arz gerçekleşti. 2019 yılında ise ikinci halka arzmızı CEO Event ile yapmış olduk.2019 yılında halka arz yapmayı düşünen ve hazırlık süreci devam eden birkaç şirket daha bulunmaktadır. Umarım bu sene de halka arzlar açısından olumlu bir yıl olur. CEO Event, 33 milyon TL’lik bir halka arzla, 1000 civarında yatırımcıya satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz dolayısıyla, bu süreçte emeği geçen herkese, başta CEO Event ve Gedik Yatırımın kıymetli yöneticileri ile çalışanlarına, Borsa ve SPK uzmanlarına çok teşekkür ediyor, bugün Borsa ailesine katılan CEO Evente hoş geldiniz diyorum” dedi.

Gong Töreni’nde söz alan CEO Event Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok; “Bugün burada bizler için gurur verici, Borsamız ve Sermaye Piyasamız içinse bir ilkin törenini yapıyoruz. CEO Event A.Ş halka arz edilen ilk event şirketi olma niteliğini taşıyor. Halka arzımızın ilk gününde hisse senetlerimize yaklaşık 3 katı talep geldi. Bu yoğun ilgi sonucu halka arzımızı daha birinci gününde tamamladık. Halka açılmak ve borsada işlem görmek zor olduğu kadar öğretici bir süreç. Şirketimizin perfomansı ve bizlerin çabaları dışında bu benzersiz çalışmada bizim yolumuzu açıp en iyi şekilde sonuçlandırmamızı sağlayan SPK, Borsa İstanbul, Gedik Yatırım, Vizyon Grup yönetici ve çalışanları ile emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Halka arzımız ve borsada işlem görmeye başlamamız ile yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Artık ileriye bakmak ve yeni projelere imza atmanın zamanı. Halka arzdan elde ettiğimiz fonların yüzde 65’ini yeni yatırımlar, yüzde 20’sini işletme sermayemizi güçlendirmeye ve yüzde 15’ini de şirket merkezi ve depo yatırımlarında değerlendirmeyi planlıyoruz. Buradan CEO fikrinin mimarı, bizlere hayal kurmayı, asla vazgeçmemeyi, ideallerimizin peşinden gitmeyi öğreten, kurucumuz, büyüğümüz, ustamız abim Şehit Erol Olçok’u hasret ve minnetle anıyorum.” şeklinde konuştu.

Ülke ekonomisinin çetin bir sınav verdiği, ekonominin dengelenme sürecinin içinde olduğumuz bir dönemde CEO Event Medya A.Ş. başarılı bir halka arza imza attı. Halka Arzın ilk gününde CEO Event hisse senetlerine 2,65 kat talep geldi. Bu yoğun ilgi nedeniyle ikinci gün beklenmeden halka arz 28 Mayıs Perşembe günü tamamlandı. 

Borsa İstanbul’da işlem görecek ilk event şirketi olmasıyla dikkat çeken CEO Event, bu yönüyle sektör firmalarına yeni bir finasman modeli için de örnek oluşturuyor.CEO Event halka arzdan elde ettiği fonların yüzde 65’ini yeni yatırımlar, yüzde 20’sini işletme sermayesini güçlendirmek ve yüzde 15’ini de şirket merkezi ve depo yatırımlarında değerlendirmeyi planlıyor.

Reklam ve siyasal iletişim konusundaki birikim ve deneyimini 'event yönetimi'ne taşımak isteyen iddialı bir ekip tarafından 2006 yılında kurulan CEO Event, Türkiyeʼnin 'event' * kavramıyla tanışmasında en fazla emeği ve katkısı olan şirketlerin başında geliyor. Organizasyon ve etkinlikleri event boyutuna taşıyan yaklaşımı, inovatif çözümleri ile de kendi alanında yeniliklerin öncüsü olan CEO Event’in kendisine uzmanlık alanı olarak belirlediği altı temel faaliyeti bulunuyor. 

Bunlar kongre, eğlence, spor, fuar, tasarım ve kurumsal etkinlik yönetimi olarak sıralanıyor.

CEO Eventʼte ekonomik, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamlarıyla birlikte bütüncül bir perspektifle ele alınan her bir event, CEO Event imzasını taşıyan tüm işler, kurumsal düzeyde elde edilen yüksek güvenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. 

Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı eventlerine adını yazdıran CEO Event’in gerçekleştirdiği global ölçekli projelerden bazıları; Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı, WEC Dünya Enerji Kongresi, WTA Championships İstanbul Tenis Turnuvası, FIFA U-20 Dünya Kupası Açılış Töreni, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul 2020 Olimpiyat Aday Şehir Tanıtım Etkinlikleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
JP Morgan'dan 4.3 milyar dolarlık satın alma hamlesi
Bakan Albayrak: Cari fazla vereceğiz, yeni bir dönem başlayacak
Benzin ve otogaza indirim
Dev karşılaşma İstanbul'da olacak! Dünyanın dört bir yanından turist gelecek