Cenevre’den de 11 araç aldı, 250 milyon TL’lik özel garaja ulaştı

TÜRKİYE’nin en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan Intercity ve Formula 1 yarışlarının da düzenlendiği İstanbul Park’ın sahibi olan Vural Ak, Frankfurt

otomobil fuarından sonra geçen hafta kapılarını açan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’ndan da dikkat çeken alışveriş yaptı. Eylül ayında düzenlenen Frankfurt fuarından 12. 7 milyon Euro (60 milyon TL) değerindeki 10 süper spor otomobil alarak dikkatleri çeken Vural Ak, Cenevre fuarından da değeri 6 milyon Euro’yu (30 milyon TL) bulan 11 yeni süper otomobil aldı. Bu otomobiller arasında en dikkat çekenler fuarın yıldızlarından da olan Ferrari F488 Pista ve Porsche 911 GT3 RS.

FESTİVALDE KULLANILACAK

Cenevre fuarı sırasında görüştüğümüz Vural Ak, şu anda garajında değeri 50 milyon Euro’yu (250 milyon TL) aşan 150’ye yakın süper otomobil olduğunu belirterek, “Bu otomobillerden çoğunun Türkiye’de bir eşi benzeri yok. Sadece dünyada çok az sayıda üretilmiş özel otomobilleri bünyemize katıyorum. İşim otomobil olduğu için benim yatırım yaptığı alan tabi ki otomobiller oluyor. Bundan daha doğal bir şey yok. Intercity için ayda 1500, yılda yaklaşık 20 bin otomobil alıyoruz. Bunları tek tek kendim seçiyorum. Bu işi aynı gayrimenkul şirketlerinin arsa alması gibi düşünebiliriz. Bu otomobillerin hepsini eylül ayında düzenleyeceğimiz ‘Motor Festivali’nde de kullanıp, ziyaretçilerin kullanımına sunacağım. Festivali ziyaret edenler bu özel otomobilleri ilk kez görüp, deneme şansına sahip olacak” dedi.







FERRARİ YETİŞMEYECEK

Tüm dünyada otomobil fuarlarının tartışıldığı bir dönemde eylül ayında Alman Messe ve İngiliz Goodwood ile birlikte ‘Motoring Festival’i düzenleyeceklerini hatırlatan Vural Ak şöyle konuştu: ”10 gün sürecek dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı ve festivalini gerçekleştireceğiz. Tüm dünyada oyunu değiştirmeye talibiz. Bu işe yetiştirmek için geçtiğimiz yıl Frankfurt fuarından 10, geçtiğimiz hafta Cenevre fuarından ise 11 yeni süper spor otomobil aldım. 21 otomobile yaklaşık 19 milyon Euro (90 milyon TL) ödedim. Halihazırda koleksiyonumdakilerle birlikte 150’yi aşan araca ulaştık. Sadece bu festivalde sergilenecek otomobillerin fiyatları bile önemli. Elimizdeki tüm eski yeni tüm süper otomobiller ve klasikler ile en az 4-5 katıda dışarıdan gelecek araçlar 10 gün boyunca sergilenecek ve pistte yarıştırılacak. Cenere’de aldığım otomobillerden Ferrari F488 Pista festivale yetişemeyecek.”

İŞTE O 11 SÜPER ARAÇ

Vural Ak’ın Cenevre’de alıp eylüldeki festivale yetiştirmek istediği yeni araçlar ve Türkiye fiyatları şöyle:

1) Ferrari F488 Pista: 720 beygir gücündeki modelin fiyatı 1 milyon 225 bin Euro.

2) Lamborghini Urus 4x4: İtalyan süper spor otomobil üreticisinin ilk SUV modelinin fiyatı 755 bin Euro.

3) Porsche 911 GT3 RS: 520 beygir gücündeki aracın fiyatı 625 bin Euro.

4) Porsche Cayenne Turbo S: Fiyatı 550 bin Euro.

5) Porsche Panamera 4S Executive Long WB: Fiyatı 450 bin Euro.

6) Dodge Demon: 840 beygir gücündeki aracın fiyatı 425 bin Euro.

7) BMW M5: Cenevre’de de sergilenen yeni M5’in fiyatı 380 bin Euro.

8) Jeep Grand Cherokee Trackhawk: 715 beygir gücündeki en güçlü Cherokee’nin fiyatı 325 bin Euro.

9) Alfa Romeo Stelvio Nurburgring Edition: Bu özel serinin fiyatı 290 bin Euro.

10) Alfa Romeo Gulia Nurburgring Edition: Stelvio ile birlikte sergilenen bu araçta 265 bin Euro.

11) Alfa Romeo 4C: Fiyatı 250 bin Euro

Yeni M5 hemen gelip plakanlandı

FUARI, BMW, MINI Genel Müdürü Uğur Sakarya ile birlikte gezdiğini de söyleyen Ak, “Fuarda sergilenen BMW M5’in birebir aynısı o gün İstanbul’a gümrüğe geldi. Sakarya, “Türkiye’ye gelen ilk yeni M5’ dedi.. O da sağ olsun ertesi gün aracı plakalayıp bize sattı. Fuardan döndükten sonra perşembe günü araç plakalı halde ofiste hazırdı. Hafta sonu da binip, yola gittim. Şaşırtıcı bir araç olmuş, muhteşem hızlanıyor. Bayıldım” dedi.