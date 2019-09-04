Çekya Başbakanı Babis söyledi! Volkswagen Türkiye'ye yatırım yapıyor
Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapıyor olduğunu duyduk" dedi. Volkswagen yöneticileri fabrika yatırımı için bir süredir Türkiye'de yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.
Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Alman araç üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapacağını söyledi.
Dün Türkiye'yi ziyaret eden Babis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında, "Volkswagen'in Türkiye'ye büyük bir yatırım yapıyor olduğunu duyduk" dedi.
Reuters geçen hafta Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro tutarında fabrika yatırım yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Volkswagen'in Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.
Şirket yeni fabrika yatırımı hakkındaki son resmi açıklamasında ise Bulgaristan'ın da değerlendirildiği yatırım hakkında nihai kararın henüz verilmediğini belirtmişti.
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