Çekici ihracatında "yeni rekor" yolda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇekici ihracatında "yeni rekor" yolda
GeriEkonomi Çekici ihracatında "yeni rekor" yolda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
21.10.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Çekici ihracatında "yeni rekor" yolda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çekici ihracatında "yeni rekor" yolda

Geçen yıl 914 milyon dolarla ihracat rekoru kıran Türkiye'nin çekici sektörü, dış satımdaki yükselişini 2019'un 9 ayında da sürdürdü.

Türkiye'nin çekici sektörü, 2018 yılını 914 milyon dolarla ihracat rekoru kırarak kapatmasının ardından 2019'un 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18,64 artış yakaladı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici ihracatı 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 108 artarak 914 milyon dolar oldu. Sektör, 2019'un üç çeyreğindeki performansıyla da yeni rekorun sinyalini verdi. 

Çekici ihracatında ocak-eylül döneminde, 2018'in aynı aylarına kıyasla yüzde 18,64 artış sağlandı. Geçen yılın 9 ayında 651 milyon 704 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu senenin aynı döneminde 773 milyon 184 bin dolarlık dış satıma imza attı. 

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ocak-eylül döneminde 40'tan fazla ülkeye çekici ihracatı gerçekleştirildi.

Bu alandaki dış satımın üçte birinden fazlası, dünya otomotiv sektöründe söz sahibi olan Almanya'ya yapıldı. 

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 242 milyon 189 bin 322 dolarlık dış satıma ulaşılan Almanya'ya bu senenin aynı aylarında yüzde 21,03 artışla 293 milyon 129 bin 165 dolarlık ihracat kaydedildi.

Çekici ihracatında ikinci sırada yer alan Polonya'ya dış satımda ise geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 8,06 artış oldu. Polonya'ya ihracat 105 milyon 820 bin 711 dolardan 114 milyon 353 bin 524 dolara yükseldi.

İhracatta üçüncü sırada bulunan Fransa'ya bu yılın ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 6,84 artışla 110 milyon 871 bin 797 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği dikkati çekti.

Ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki İspanya'ya yüzde 22,09 yükselişle 83 milyon 141 bin 715 dolarlık dış satım elde edildi. 

IRAK'A YÜZDE 140, ÇEKYA'YA YÜZDE 136 ARTIŞ

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 6. olan Çekya'ya dış satımda yüzde 136,8 artış sağlandı. 

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 8 milyon 788 bin 195 dolarlık ihracatın yapıldığı Çekya'ya bu senenin aynı aylarında 20 milyon 810 bin 520 dolarlık dış satım gerçekleştirildiği kayıtlarda yer aldı.

Irak'a da yılın 9 ayında, geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 140,3 artışla 15 milyon 838 bin 500 dolarlık dış satım yapıldığı belirlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle