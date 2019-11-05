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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cebimizi de soğutacaklar

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Cebimizi de soğutacaklar

İklimlendirme sektörünün yeni alanlar aradığını söyleyen Daikin Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hasan Önder, “Bunlardan biri mini iklimlendirme cihazları. Kulanılan ilaçların yerini canlı organizmalara sahip ilaçlar alacak. Bunların belli sıcaklıkta korunması gerek. Bu noktada tasarlanan cihazlar ilaçların hem raflarda hem de çanta ve cebimizde korunmasını sağlayacak” dedi.

İKLİM değişikliği ve küresel ısınma insan yaşantısı üzerindeki etkisini gittikçe daha fazla hissettirmeye başladı. Öyle ki iklim değişikliğine bağlı olarak orman yangınları, kuraklık ve sel gibi afetler daha sık yaşanır hale geldi. Hatta aşırı betonlaşmanın etkisi ile kentler artık günler süren sıcak dalgalarına maruz kalıyor. Durum böyle olunca insanların yaşam alanlarında büyük bir iklimlendirme problemi oluşuyor.

MİNİ CİHAZLAR

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle tüm dünyadaki dev şirketlerin iş modellerini değiştirdiğini söyleyen Daikin Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hasan Önder, “Daha önce tüm konsantrasyonunu belirli bir alanda tutan şirketler şimdi kendilerine yeni iş kolları arıyor. Daikin de geleceğin teknolojilerine yatırım yaparken iklim değişikliği odaklı çalışıyor. Şu anda en büyük çalışmalarımızdan biri ilaçların nasıl korunacağı konusu. Önümüzdeki yıllarda şu an kullandığımız ilaçların yerini canlı organizmalara sahip ilaçlar alacak. Bu ilaçların belirli bir sıcaklık aralığında muhafaza edilmesi gerekecek. İşte Ar-Ge ekibimiz de bu noktada devreye giriyor. Bu ilaçların bozulmaması için mini iklimlendirme cihazları tasarlıyoruz. İnsanlar bu ilaçları satın aldığında bu cihazlarla beraber korunacak. Yani iklimlendirme çantamıza, cebimize kadar girecek” şeklinde konuştu.

ENERJİSİZ KONTROL

Küresel ısınmanın iklimlendirme sektörü ve tüketici için oldukça yüksek bir fatura çıkardığını dile getiren Önder, “Üzerinde çalıştığımız başka bir proje daha var. Bu da enerji tüketiminin düşürülüp daha fazla doğal iklimlendirmenin sağlanmasına yönelik. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkından yararlanıp ortamın sıcaklığını ayarlayan cihazlar üzerinde çalışıyoruz. Bu cihazlar gece soğuğunu dışarıda tutup gündüz onu doğal ortammış gibi odanın içine veriyor. Aynı şekilde gündüz sıcaklığından yararlanıp onu gece kullanmayı planlıyoruz. Böylece gaz kullanımını minimum seviyeye çekmiş olacağız” dedi. 

BAYİ İHRACATÇI OLDU

GEÇTİĞİMİZ günlerde 150 milyon liralık ödenmiş sermayelerini 1.1 milyar liraya çıkardıklarını dile getiren Hasan Önder, “Bunun tek amacı bayilerimize ve tedarikçilerimize daha rahat finansman imkanı sağlamak. Bundan sonraki süreçte iş ortaklarımız daha rahat hareket edecek. Sektörde 2018’de yüzde 20 daralmıştı. Bu yıl yüzde 15 daha daralma olacak. Biz bu dönemi yapılandırma pozisyon alma dönemi olarak gördük. Bu durum tüm sektörü ihracatçı yaptı. Bizim toptancılarımız hatta ihracatçılarımız bile yurt dışına açıldı. Bu dönemde Rusya’ya taşınan bayimiz oldu” ifadelerini kullandı.

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