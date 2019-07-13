Cari fazla sürecek

MAYIS ayında cari açık yerine cari fazla verilmesiyle, ekonomide dengelenme sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. Böylelikle 2019 yılı için programda öngörülen cari açığın daha aşağısında bir rakamla yılın kapatılmasının da yolu açıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri önceki gün açıklandı. Buna göre, 2018’in mayıs ayında 6 milyar 172 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 151 milyon dolar fazla oluştu. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolara geriledi. Söz konusu gelişmede, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 5 milyar 853 milyon dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin 594 milyon dolar artarak 2 milyar 303 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Haziran ayında, “Mayıs ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında yeni ekonomi programımızda hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz” demişti. Türkiye’nin haziran ayında AK Parti döneminin ilk yıllık cari fazlasını vermesini beklediklerini belirten Albayrak, “Yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız” ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs verileri sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarını da hatırlatan uzmanlar haziran ayında da cari fazla verilmesinin beklendiğini belirterek, “Mayısta cari açık yıllık bazda 2.3 milyar dolara kadar gerildi. Önümüzdeki aylarda fazlaya geçme olasılığı çok yüksek” diye konuştu.

NİSAN VERİSİ REVİZE EDİLDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 469 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 204 milyon dolar düzeyinde açık oluşmuştu. Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 257 milyon dolar artarak, 1 milyar 846 milyon dolara ulaştı. Öte yandan, nisan ayı cari açık verisi 1 milyar 334 milyon dolardan 1 milyar 301 milyon dolara revize edildi. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler de, mayısta, geçen yılın aynı ayına kıyasla 51 milyon dolar azalarak 204 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 456 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise mayıs ayında bankalar 616 milyon dolar, genel hükümet 126 milyon dolar ve diğer sektörler 524 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde mayıs ayında 3 milyar 8 milyon dolar artış gözlendi.