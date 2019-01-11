Cari denge Kasım ayında fazla verdi
Ekonomik aktivitede yavaşlama ve TL'deki değer kaybı sonucu ithalatta yaşanan daralmanın etkisiyle ödemeler dengesi art arda dördüncü ayda da fazla vermeye devam ederek Kasım'da 986 milyon dolar fazla verdi.
MERKEZ Bankası (TCMB) verilerine göre Ocak-Kasım döneminde cari açık ise 26.19 milyar dolar oldu. Reuters'ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin Kasım'da 965 milyon dolar fazla vermesi bekleniyordu.
TCMB açıklamasında "Bir önceki yılın Kasım ayında 4.48 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 986 milyon dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 33.93 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın Kasım ayında 898 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 4.51 milyar dolar fazla vermiştir" denildi.
Ekim ayında 12 aylık cari işlemler açığı 39.4 milyar dolar olmuştu.
TCMB açıklamasında, "Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Kasım ayında 4.78 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 523 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 386 milyon dolar artarak 1.48 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.
TCMB verilerine göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 201 milyon dolar artarak 1.22 milyar dolara yükseldi.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artarak 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Portföy yatırımları 1.72 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 346 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 482 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.
Resmi rezervlerde Kasım'da 4.4 milyar dolar rezerv artışı gözlenirken, net hata noksan kalemi 994 milyon dolar fazla verdi.
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