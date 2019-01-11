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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.01.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Cari denge Kasım ayında fazla verdi

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Cari denge Kasım ayında fazla verdi

Ekonomik aktivitede yavaşlama ve TL'deki değer kaybı sonucu ithalatta yaşanan daralmanın etkisiyle ödemeler dengesi art arda dördüncü ayda da fazla vermeye devam ederek Kasım'da 986 milyon dolar fazla verdi.

MERKEZ Bankası (TCMB) verilerine göre Ocak-Kasım döneminde cari açık ise 26.19 milyar dolar oldu. Reuters'ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin Kasım'da 965 milyon dolar fazla vermesi bekleniyordu.

TCMB açıklamasında "Bir önceki yılın Kasım ayında 4.48 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 986 milyon dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 33.93 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın Kasım ayında 898 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 4.51 milyar dolar fazla vermiştir" denildi.

Ekim ayında 12 aylık cari işlemler açığı 39.4 milyar dolar olmuştu.

TCMB açıklamasında, "Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Kasım ayında 4.78 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 523 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 386 milyon dolar artarak 1.48 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

TCMB verilerine göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 201 milyon dolar artarak 1.22 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artarak 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1.72 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 346 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 482 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Resmi rezervlerde Kasım'da 4.4 milyar dolar rezerv artışı gözlenirken, net hata noksan kalemi 994 milyon dolar fazla verdi.

 

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