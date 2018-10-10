Çalışmayanlar Kredi Alabilir Mi?
Kredi alabilmek için gereken en önemli şartlar arasında belgelenebilir gelir ve sigorta geliyor. Peki ya kişi çalışmıyorsa da ya da çalışıyor ama sigortası yoksa?
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazı çalışmayanların kredi alıp alamayacağı ile ilgili detayları anlatıyor...
GELİRİ BELGELEMEK HER DURUMDA ZORUNLU
Bankalar, kredi başvurularını incelerken en çok gelir durumu üzerinde duruyor. Başvuru yapan kişinin bir gelirinin olması, borcun geri ödeneceği anlamına gelir. Ayrıca, gelirin miktarı çekilebilecek kredi tutarını da etkiler çünkü yasalar gereği aylık taksit ödemelerinin toplam tutarı, belgelenebilir gelirin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde düzenlenir. Bu da tüketicinin alabileceği tutarı doğrudan etkiler. Kişi çalışmıyor bile olsa mutlaka bir belgeleyebileceği bir gelir sahibi olması ve bu belgeyi bankaya sunması gerekiyor.
GAYRİMENKUL SAHİBİYSENİZ...
Gayrimenkul sahibi olmak kişinin çalışmadığı halde kredi başvurusu için olumlu cevap almasını sağlayabilir çünkü bu da bir düzenli gelir kaynağı niteliği taşır. Gayrimenkulünüzden elde ettiğiniz kira gelirini bankaya gelir olarak sunabilirsiniz.
Mal sahiplerinin bir diğer avantajı ise ipotekli kredi ürünleri. Çalışmıyorsanız ama kredi almak istiyorsanız bankaların sunduğu ipotekli kredi ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Bu kredi ürünlerini kullanabilmek için üstünüze kayıtlı bir gayrimenkulü ipotek ettirmeniz gerekir. Kredi borcu ödendikten sonra ipotek kaldırılır.
DİĞER GELİR KAYNAKLARI
Bankalardan kredi çekebilmek için belgeleyebileceğiniz gelirler arasında kiranın dışında faiz getirisini de sayabiliriz. Herhangi bir bankanın vadeli mevduat hesabında paranız varsa ve faiz geliri elde ediyorsanız bunu bankaya gelir olarak sunabilirsiniz. Yine aynı şekilde, çalışmadığınız halde buna benzer gelir kaynaklarınız varsa ve belgeleyebiliyorsanız bankaya gelir olarak sunabilirsiniz.
KREDİ SİCİLİ TEMİZ BİR KEFİL BULUNABİLİR
Kredi sicili ya da kredi puanı temiz birisi, yukarıdaki şartları belli oranlarda sağlamış birisine kefil olursa, yine bankalardan kredi çekmek kolaylaşabilmekte. Ayrıca bankanın sadık müşterisi ise, yani belli oranlarda vadeli mevduat hesabı ya da otomatik ödeme talimatı varsa, bankalar tarafından yine kredi için sıcak bakılabilir.
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