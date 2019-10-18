Çalışan annelere kreş yardımı desteği için başvuru ekranında bunlara dikkat!
Çalışan annelere kreş yardımı olarak duyurulan destek için başvuru ekranı üzerinden müracaatlar alınmaya devam ediliyor. 0 ila 60 yaş arası çocuk sahibi annelerin yararlanabileceği çalışan annelere kreş yardımı desteği için brüt asgari ücretin iki katını aşmayan kazanca sahip olmak gerekecek. Peki, çalışan annelere kreş yardımı desteği için başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, kreş desteği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar
Çalışan annelere kreş yardımı desteği için ebeveynlerin belirli koşulları taşıması gerekiyor. Şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ile birlikte pilot uygulamalarına başladığı kreş desteği için başvuru işlemleri E-Devlet girişi ile gerçekleştirilecek. Peki, kreş desteği için koşullar neler olacak? İşte, merak edilen bazı bilgiler
ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ DESTEĞİ YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?
Kreş desteği başvurusunda bulunabilmek için öncelikle 0-60 ay arası yani 1 ila 5 yaş arası çocuğa sahip olmanız gerekiyor.
Başvuru sadece çalışan anneleri kapsadığı için kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak önem arz edecek.
Proje pilot illerde gerçekleşeceği için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birisinde ikamet ediyor olmanız başvuru için en kritik etmenlerden birisi olacak.
Projeden destek alabilmek için çocuğunuzu çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.
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BAŞVURUDA HANGİ SORULARA CEVAP VERMEK GEREKECEK?
Kreş yardımı desteği için başvuruda bulunacak olan annelere öncelikle aşağıdaki sorular yöneltilecek. Sorulara vereceğiniz cevaplar proje faydalanıcı statüsü kazanmanıza herhangi bir etkisi olmayacak;
1-) Fiilen Bir işte çalışıyor musunuz ?
2-) İşinizden ayrılmanızın nedeni/nedenleri nelerdir ? (VARSA)
3-) Toplamda kaç yıldır çalışıyorsunuz/ yıl çalıştınız?(VARSA)
4-) Toplamda kaç yıldır sigortalı çalışıyorsunuz/ yıl çalıştınız?
5-) Çocuğunuzun yaşı nedir?
6-) Çocuğunuz okul öncesi eğitim veya bakım kurumuna (kreş, gündüz bakım evi vb.) şu an gidiyor mu?
7-) Çocuğunuzun nerede bakılmasını istersiniz?
8-) Mesleğiniz nedir ?
9-) Hanenizin toplam aylık net geliri ne kadardır?
YARDIM KAÇ AY SÜRECEK?
Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecek.
Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.
Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.
Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacak.
BOŞANMA SÜRECİ BİLDİRİLMEK ZORUNDA OLACAK
Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.
Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınacak.
İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılacak.Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacak.
Ayrıca Proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, Projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar Proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacak.
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