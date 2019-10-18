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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.10.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Çalışan annelere kreş yardımı desteği için başvuru ekranında bunlara dikkat!

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Çalışan annelere kreş yardımı desteği için başvuru ekranında bunlara dikkat!

Çalışan annelere kreş yardımı olarak duyurulan destek için başvuru ekranı üzerinden müracaatlar alınmaya devam ediliyor. 0 ila 60 yaş arası çocuk sahibi annelerin yararlanabileceği çalışan annelere kreş yardımı desteği için brüt asgari ücretin iki katını aşmayan kazanca sahip olmak gerekecek. Peki, çalışan annelere kreş yardımı desteği için başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, kreş desteği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar

Çalışan annelere kreş yardımı desteği için ebeveynlerin belirli koşulları taşıması gerekiyor. Şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ile birlikte pilot uygulamalarına başladığı kreş desteği için başvuru işlemleri E-Devlet girişi ile gerçekleştirilecek. Peki, kreş desteği için koşullar neler olacak? İşte, merak edilen bazı bilgiler

ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ DESTEĞİ YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

Kreş desteği başvurusunda bulunabilmek için öncelikle 0-60 ay arası yani 1 ila 5 yaş arası çocuğa sahip olmanız gerekiyor. 

Başvuru sadece çalışan anneleri kapsadığı için kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak önem arz edecek.

Proje pilot illerde gerçekleşeceği için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birisinde ikamet ediyor olmanız başvuru için en kritik etmenlerden birisi olacak. 

Projeden destek alabilmek için çocuğunuzu çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir. 

BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUDA HANGİ SORULARA CEVAP VERMEK GEREKECEK?

Kreş yardımı desteği için başvuruda bulunacak olan annelere öncelikle aşağıdaki sorular yöneltilecek. Sorulara vereceğiniz cevaplar proje faydalanıcı statüsü kazanmanıza herhangi bir etkisi olmayacak;

1-) Fiilen Bir işte çalışıyor musunuz ?

2-) İşinizden ayrılmanızın nedeni/nedenleri nelerdir ? (VARSA)

3-) Toplamda kaç yıldır çalışıyorsunuz/ yıl çalıştınız?(VARSA)

4-) Toplamda kaç yıldır sigortalı çalışıyorsunuz/ yıl çalıştınız?

5-) Çocuğunuzun yaşı nedir?

6-) Çocuğunuz okul öncesi eğitim veya bakım kurumuna (kreş, gündüz bakım evi vb.) şu an gidiyor mu?

7-) Çocuğunuzun nerede bakılmasını istersiniz?

8-) Mesleğiniz nedir ?

9-) Hanenizin toplam aylık net geliri ne kadardır?

YARDIM KAÇ AY SÜRECEK?

Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecek.

Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.

Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.

Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacak.

BOŞANMA SÜRECİ BİLDİRİLMEK ZORUNDA OLACAK

Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.

Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınacak.

İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılacak.Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacak.

Ayrıca Proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, Projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar Proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacak.

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