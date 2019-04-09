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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çalış, gez, dolandırıl

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Çalış, gez, dolandırıl

Hem çalışıp hem dillerini geliştirmek için Work and Travel’la (Çalış ve Gez) ABD’ye giden öğrenciler dolandırıldı. Bu programa aracılık eden bir şirketin 3 çalışanı öğrencilerin ABD’de çalışırken almaları gereken vergi iadelerini vermedi. Ayrıca dönmüş olmalarına rağmen ABD’de öğrenci olarak gösterilen en az 122 öğrenci adına kişi başı 1000 dolar aldıkları iddia ediliyor.

WORK and Travel (Çalış  ve Gez) yani kısaca WAT, tüm dünyada öğrenciler arasında oldukça popüler olan bir kültürel değişim programı. Sadece üniversite öğrencilerinin başvurabildiği bu program sayesinde hem yaz aylarını Amerika’da geçirip dil eğitimi alıyor hem de çalışarak masraflarınızı çıkarabiliyorsunuz. Bu programa Türkiye’den de her yıl 5-6 bin öğrenci katılıyor. Programa arıcılık yapan firma sayısı ise 20’ye yakın. Anılan firmalardan biri aracılığı ile geçen yaz ABD’ye giden öğrenciler bu ülkede hem çalıştı hem yabancı dillerini geliştirme imkânı buldu. Her öğrenci ABD’de çalıştığı şirketten belli bir ücret aldı. Ancak ABD mevzuatı gereği ödeme yapılırken, belli bir oranda vergi kesintisi yapılıyor. Öğrenci Türkiye’ye döndükten sonra, ABD’de çalıştığı şirket kendisine W2 adı verilen bir vergi iade formu ulaştırıyor. Öğrenci bu form ile yapılan vergi kesintisinin iadesi için başvuruda bulunabiliyor. İade tutarı ise alınan ücrete göre değişmekle birlikte, 300-500 dolar arasında bir tutara denk geliyor.

ÖĞRENCİLER İHBAR ETTİ

İşte problem Türkiye’ye dönen bazı öğrencilerin internet üzerinden yaptığı başvuru sırasında ortaya çıktı. Ekranda, sisteme giriş yapan kişi adına daha önce başvurunun yapıldığı bilgisi yer aldı. Duruma şaşıran öğrenciler, kendilerini ABD’ye gönderen aracı şirket ile temasa geçti. Bu süreçte birbirleriyle de iletişime geçen öğrenciler, onlarca kişinin daha mağdur edildiğini öğrendi. Öğrencilerin ihbarı üzerine olaydan haberdar olan şirket yönetimi ise inceleme başlattı. Öğrenciler adına yapılan vergi iade başvuruları tek tek mercek altına alındı. Söz konusu başvurularını 3 şirket çalışanının yaptığı tespit edilirken, yapılan soruşturmada bu 3 kişinin suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Çalış, gez, dolandırıl

Şirket, işten çıkarılan üç çalışan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. “Güveni kötüye kullanma” ve “Emniyeti suiistimal” ile suçlanan üç kişinin 122 öğrenci adına usulsüz işlem yaptığı kaydedildi. Suç duyurusunda, vergi iadesinin öğrencilere ödenmemesi yanı sıra, ikinci bir usulsüzlüğün daha yapıldığı kaydedildi. Buna göre üç şüpheli, programa katılan ve 3-4 ay kadar sonra Türkiye’ye dönen kişileri ABD’de öğrenci göstermeye devam etti. Bu sayede, öğrenci başına ödenen ve ‘öğrenci yardımı’ olarak geçen 1000’er doları da aldı. Hesaplamalara göre, üç kişinin elde ettiği haksız kazancın 150 bin dolar ile 180 bin dolar arasında değiştiği öne sürülüyor.

 

MAĞDURİYETİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Şirket avukatı Gönenç Laçin Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Bu üç çalışanın savunmalarını aldık. Yaptıklarını kabul ettiler.  Ancak yaptıklarına da pişman olmuş durumdalar. Şirketin de iyi niyeti suiistimal edilmiş durumda.  Elde ettikleri kazançtan daha fazla şirketi zarar ettirdiler. Öğrencilerin mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Telefonla ulaştığımız iki şüpheli ise açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

 

KONSOLOSLUK SORUŞTURUYOR

KONU ile ilgili ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu da idari soruşturma başlattı. Konsolosluk ile temasa geçen öğrencilerden biri, görüştüğü yetkilinin kendisine “Bu kişilerin son 4 yılda 1000’e yakın kişi adına haksız kazanç elde ettiklerini tespit ettik” bilgisini verdiğini söyledi. Suçlanan isimlerden biri, öğrencilere ulaştırılan bir mesajında “Burada 3 arkadaş olarak yaptığımız bir suç oldu. Şu anda en ağır şekilde cezamızı çekiyoruz. İşimizden olduk, elimizde ne varsa kaybettik. Şimdi yargı boyutu gelecek. Biz bunun, ne sonuçlar doğuracağını göremedik. Çok açgözlü davrandık” dedi. Bu kişi olay ile şirketin ilgisinin olmadığını iletti.

 

YA ABD VİZE VERMEZSE

YAŞANANLARDAN dolayı mağdur olduklarını belirten öğrenciler ise kaygılı. Bilgileri kullanılarak, ABD’den haksız kazanç elde edildiğini belirten öğrenciler, bu ülkeye yeniden gitmek istediklerinde ne ile karşılaşacaklarını kestiremediklerini söyledi. “Hem param alındı, hem adım kullanıldı” diyen V.T., sorunu çözmeye çalıştığını söyledi. ABD’de 3.5 ay kaldığını belirten A. Ç. ise, alması gereken vergi iadesinin 308 dolar olduğunu ancak alamadığını kaydetti. “Endişeliyim” diyen A. Ç., “ABD’ye yeniden gitmem gerekebilir. Ancak ne ile karşılaşırım bilemiyorum. Belki vize verilmez, veya iş iznim iptal edilir” diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.04.2019)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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