Çalış, gez, dolandırıl

WORK and Travel (Çalış ve Gez) yani kısaca WAT, tüm dünyada öğrenciler arasında oldukça popüler olan bir kültürel değişim programı. Sadece üniversite öğrencilerinin başvurabildiği bu program sayesinde hem yaz aylarını Amerika’da geçirip dil eğitimi alıyor hem de çalışarak masraflarınızı çıkarabiliyorsunuz. Bu programa Türkiye’den de her yıl 5-6 bin öğrenci katılıyor. Programa arıcılık yapan firma sayısı ise 20’ye yakın. Anılan firmalardan biri aracılığı ile geçen yaz ABD’ye giden öğrenciler bu ülkede hem çalıştı hem yabancı dillerini geliştirme imkânı buldu. Her öğrenci ABD’de çalıştığı şirketten belli bir ücret aldı. Ancak ABD mevzuatı gereği ödeme yapılırken, belli bir oranda vergi kesintisi yapılıyor. Öğrenci Türkiye’ye döndükten sonra, ABD’de çalıştığı şirket kendisine W2 adı verilen bir vergi iade formu ulaştırıyor. Öğrenci bu form ile yapılan vergi kesintisinin iadesi için başvuruda bulunabiliyor. İade tutarı ise alınan ücrete göre değişmekle birlikte, 300-500 dolar arasında bir tutara denk geliyor.

ÖĞRENCİLER İHBAR ETTİ

İşte problem Türkiye’ye dönen bazı öğrencilerin internet üzerinden yaptığı başvuru sırasında ortaya çıktı. Ekranda, sisteme giriş yapan kişi adına daha önce başvurunun yapıldığı bilgisi yer aldı. Duruma şaşıran öğrenciler, kendilerini ABD’ye gönderen aracı şirket ile temasa geçti. Bu süreçte birbirleriyle de iletişime geçen öğrenciler, onlarca kişinin daha mağdur edildiğini öğrendi. Öğrencilerin ihbarı üzerine olaydan haberdar olan şirket yönetimi ise inceleme başlattı. Öğrenciler adına yapılan vergi iade başvuruları tek tek mercek altına alındı. Söz konusu başvurularını 3 şirket çalışanının yaptığı tespit edilirken, yapılan soruşturmada bu 3 kişinin suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Şirket, işten çıkarılan üç çalışan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. “Güveni kötüye kullanma” ve “Emniyeti suiistimal” ile suçlanan üç kişinin 122 öğrenci adına usulsüz işlem yaptığı kaydedildi. Suç duyurusunda, vergi iadesinin öğrencilere ödenmemesi yanı sıra, ikinci bir usulsüzlüğün daha yapıldığı kaydedildi. Buna göre üç şüpheli, programa katılan ve 3-4 ay kadar sonra Türkiye’ye dönen kişileri ABD’de öğrenci göstermeye devam etti. Bu sayede, öğrenci başına ödenen ve ‘öğrenci yardımı’ olarak geçen 1000’er doları da aldı. Hesaplamalara göre, üç kişinin elde ettiği haksız kazancın 150 bin dolar ile 180 bin dolar arasında değiştiği öne sürülüyor.

MAĞDURİYETİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Şirket avukatı Gönenç Laçin Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Bu üç çalışanın savunmalarını aldık. Yaptıklarını kabul ettiler. Ancak yaptıklarına da pişman olmuş durumdalar. Şirketin de iyi niyeti suiistimal edilmiş durumda. Elde ettikleri kazançtan daha fazla şirketi zarar ettirdiler. Öğrencilerin mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Telefonla ulaştığımız iki şüpheli ise açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

KONSOLOSLUK SORUŞTURUYOR

KONU ile ilgili ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu da idari soruşturma başlattı. Konsolosluk ile temasa geçen öğrencilerden biri, görüştüğü yetkilinin kendisine “Bu kişilerin son 4 yılda 1000’e yakın kişi adına haksız kazanç elde ettiklerini tespit ettik” bilgisini verdiğini söyledi. Suçlanan isimlerden biri, öğrencilere ulaştırılan bir mesajında “Burada 3 arkadaş olarak yaptığımız bir suç oldu. Şu anda en ağır şekilde cezamızı çekiyoruz. İşimizden olduk, elimizde ne varsa kaybettik. Şimdi yargı boyutu gelecek. Biz bunun, ne sonuçlar doğuracağını göremedik. Çok açgözlü davrandık” dedi. Bu kişi olay ile şirketin ilgisinin olmadığını iletti.

YA ABD VİZE VERMEZSE

YAŞANANLARDAN dolayı mağdur olduklarını belirten öğrenciler ise kaygılı. Bilgileri kullanılarak, ABD’den haksız kazanç elde edildiğini belirten öğrenciler, bu ülkeye yeniden gitmek istediklerinde ne ile karşılaşacaklarını kestiremediklerini söyledi. “Hem param alındı, hem adım kullanıldı” diyen V.T., sorunu çözmeye çalıştığını söyledi. ABD’de 3.5 ay kaldığını belirten A. Ç. ise, alması gereken vergi iadesinin 308 dolar olduğunu ancak alamadığını kaydetti. “Endişeliyim” diyen A. Ç., “ABD’ye yeniden gitmem gerekebilir. Ancak ne ile karşılaşırım bilemiyorum. Belki vize verilmez, veya iş iznim iptal edilir” diye konuştu.

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