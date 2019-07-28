Çalık’a Japonya Devlet Nişanı
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılardan dolayı, ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ takdim edildi.
Japonya İmparatoru tarafından tevdi edilen Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı’nın şahıslara verilen en yüksek kategorideki “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ödülünü Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ev sahipliği yaptığı törende Çalık’a verildi.
Büyükelçi Miyajima törende yaptığı konuşmada Çalık’ın sınırlarını zorlama cesaretine sahip yılmaz bir iş adamı olduğunu ifade etti. Ahmet Çalık ise “Bu ödül aslında çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz Türk Japon iş birliğinin başarısının bir göstergesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Asya’nın iki ucunda, coğrafyaları uzak ama kültürleri birbirine çok yakın olan iki dost ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesi için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğimi özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu. Törene katılan, önceki dönem TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari alanda büyümeye devam ettiğini vurguladı.
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