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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çalık’a Japonya Devlet Nişanı

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Çalık’a Japonya Devlet Nişanı

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılardan dolayı, ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ takdim edildi.

Japonya İmparatoru tarafından tevdi edilen Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı’nın şahıslara verilen en yüksek kategorideki “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ödülünü Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ev sahipliği yaptığı törende Çalık’a verildi.

Büyükelçi Miyajima törende yaptığı konuşmada Çalık’ın sınırlarını zorlama cesaretine sahip yılmaz bir iş adamı olduğunu ifade etti. Ahmet Çalık ise “Bu ödül aslında çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz Türk Japon iş birliğinin başarısının bir göstergesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Asya’nın iki ucunda, coğrafyaları uzak ama kültürleri birbirine çok yakın olan iki dost ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesi için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğimi özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu. Törene katılan, önceki dönem TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari alanda büyümeye devam ettiğini vurguladı.

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