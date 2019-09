Büyük yarışa başvurular başladı

HÜRRİYET’in öncülüğünde gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan Sign of the City Awards için başvurular kabul edilmeye başlandı. Gücüne güç ve prestij katmak isteyen tüm sektör temsilcilerini yarışmaya başvurmaya çağıran SotCA için son katılım tarihi 4 Ekim. Yapılan jüri çalışma toplantısı sonrası yarışmanın kategorileri güncellendi ve sadeleştirildi. Yeni bir kategori olarak da “En Yeşil Mahalle” eklendi. Gayrimenkul sektörünün en kapsamlı buluşma platformu SotCA’da bu yıl da devam eden ve tamamlanmış projeler, “En iyi Konut Projeleri”, “En İyi Ticari Projeler”, “En İyi Hizmet Yapıları”, “Kent ve Mimarlık”, “Etkileşim, İletişim ve Yönetim” olmak üzere, 5 ana kategoride yarışacak. Özel sektörün yanı sıra her yıl olduğu gibi kamu sektöründen de projeler yarışma kapsamında değerlendirilecek.Akademisyenler, meslek grupları, sektörün söz sahibi dernek ve kurumlarının katılım ve desteği 2013 yılından bu yana düzenlenen SotCA, bu yıl sektörün prestijli konferansı RE360 ile gücünü birleştirdi. Sign Of The City 2019 ödül töreni, gayrimenkul sektörünü 360° kapsayan, önemli bir platform olarak kabul edilen ve organizasyonunu Alkaş’ın gerçekleştirdiği RE360 Gayrimenkul Buluşması kapsamında 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

TİCARET ODALARINDAN DESTEK

Sign of the City Awards, gayrimenkul sektörü için son derece değerli olan 3 büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir’de ticaret odalarının da desteğini alıyor. SOTCA organizasyon komitesinin de katılacağı Ticaret Odası buluşmalarında sektörün yarışmaya katılımı teşvik edilecek. Bu buluşmaların ilki önceki gün İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşti. SOTCA organizasyon komitesi, İTO Gayrimenkul Başkanlığı ev sahipliğinde yapılan toplantıda yarışmanın yeniliklerini ve gelişmeleri aktardı.

BÜYÜK FIRSAT

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, İTO’nun mevcut 427 bin üyesinin 100 bine yakınının gayrimenkul sektörü ve sektör ve tedarikçilerinden oluştuğunu söyleyerek, “İTO olarak Sign of the City Awards’u önemsiyoruz. Geçtiğimiz bu zor zamanlarda böyle bir ödül töreninin yapılmasını fırsat olarak görüyoruz. Yarışmanın jürisinde yer almak bizi heyecanlandırıyor ve katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Özellikle bu dönemde iki konu üzerinde yoğunlaşıyoruz: İlki sektörle ilgili mevzuat ve düzenlemeler. Bunların yapılması konusunda katkı sağlamak bizim için önemli. İkincisi de yurtdışı gayrimenkul satışına katkı sağlamak. 15 yıldır ülkemizde oluşan müşavirlik ve proje birikimlerinin yurt dışına pazarlanması ve yine müteahhitlik alanındaki çalışmaları yurt dışına taşımak konusunda da çabalar veriyoruz. Her yıl Moskova, Cannes, Dubai gibi şehirlerde düzenlenen fuarlara katılıyoruz” diye konuştu.

SOTCA 2019 KATEGORİLERİ



En iyi Konut Projeleri Kategorisi

En İyi Konut

En İyi Müstakil Konut

En İyi Rezidans

En İyi Ticari Projeler Kategorisi

En İyi Ofis

En İyi AVM

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı

En İyi Karma Kullanımlı Proje

En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi

En İyi Sağlık Binası

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü

En İyi Sosyo-Kültürel Yapı

En İyi Turizm Hizmet Yapıları

En İyi Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri

Kent ve Mimarlık Kategorisi

En İyi Mimari Tasarım ( Kamu )

En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör)

Genç Mimar Teşvik

En İyi Kentsel Tasarım

En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma

En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi

En Yeşil Yapı

En Yeşil Mahalle

Etkileşim, İletişim ve Yönetim

En İyi Pazarlama Kampanyası

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

En İyi Gayrimenkul Tesis Yönetimi

Yılın Fark Yaratanı

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK



Lineadecor’un proje ortaklığında, Emlak Konut’un katkılarıyla ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklılığıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards’a katılacak projeler, yarışma başvurularını www.signofthecity.com web sitesinden yapabilecekler. Katılımcılar, katılım koşullarını, bu yılki kategorilerin detaylarını ve duyuruları siteden takip edebilecekler.

SOTCA 2019 JÜRİSİ

YÜKSEK mimar ve kent tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community kurucu başkanı Prof. Dr. Suha Özkan’ın jüri eş başkanı olduğu yarışmanın jüri üyeleri şunlar: Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji kurucu ortağı), Ali Pamir (Pamir & Soyuer Yönetim Kurulu Başkanı), Altan Elmas (KONUTDER Başkanı), Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı), Aytek İtez (Türk Serbest Mimarlar Derneği üyesi), Ayşe Hasol Erktin (Mimar, MDS), Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı), Feyzullah Yetgin (GYODER Yönetim Kurulu Başkanı) Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu üyesi), Haluk Sur (Forum İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı), Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanvekili), Doç. Dr. Lale Özgenel (ODTÜ Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi), Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Genel Müdürü), Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı), Neşet Birlik (İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı), Nuh Acar (Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi), Önder Kaya (Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Yakup Köç (İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi) Zafer Baysal (ULI Türkiye Başkanı)