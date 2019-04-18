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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.04.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıkmadı! Kayıp 4.4 milyon lira

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıkmadı! Kayıp 4.4 milyon lira

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi çekilişinin talihlisi henüz parasını tahsil etmedi. Talihlinin kaybı ise her geçen gün artıyor.

Milli Piyango’nun yılbaşı büyük ikramiyesi olan 70 milyon liranın talihlisi ortaya çıkmadı. 108 gündür ikramiyesini almayan talihlinin faiz kaybı da her geçen gün artıyor.

Milli Piyango İdaresi ise büyük ikramiye için yeni bir uygulama başlattı. www.mpi.gov.tr adresine girenler büyük ikramiyenin zaman aşımına ne zaman uğrayacağına dair sayaçla karşılaşıyor. Bugün itibariyle 257 gün sonra 70 milyon liralık ikramiye eğer sahibi tarafından alınmazsa Hazine’ye irat olarak kaydedilecek.

AYLIK FAİZİ 1.1 MİLYON LİRA

70 milyon lira faize yatırıldığı takdirde aylık olarak 1.1 milyon lira getiri sağlıyor. Yaklaşık 4 aydır ikramiyeyi almayan talihlinin kaybı ise şimdiden 4.4 milyon liraya ulaştı.

İŞTE MİLLİ PİYANGO'NUN SAYACI

Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıkmadı Kayıp 4.4 milyon lira

 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2019)
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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