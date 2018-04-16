Bütçe Mart'ta 20,2 milyar lira açık verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBütçe Mart'ta 20,2 milyar lira açık verdi
GeriEkonomi Bütçe Mart'ta 20,2 milyar lira açık verdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
16.04.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Bütçe Mart'ta 20,2 milyar lira açık verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bütçe Mart'ta 20,2 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin mart ayında 20,2 milyar lira açık verdiğini açıkladı.

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2018 dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. 
Bütçe gelirlerinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak 48,2 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 16,8 artışla 68,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran Ağbal, bu çerçevede bütçe açığının 20,2 milyar lira, faiz dışı açığın ise 10,6 milyar lira olduğunu ifade etti. 

Ağbal, ocak-mart döneminde bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 167,4 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 17,7 yükselerek 187,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti: 
"Bu dönemde bütçe açığı 20,4 milyar lira, faiz dışı fazla ise 1,9 milyar lira olmuştur. Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 19,9 artarak 145,8 milyar lira olurken faiz dışı giderler yüzde 17,6 artarak 165,6 milyar lira olmuştur.

Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağlamıştır. Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir." 

Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mart ayında 1,7 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 4 milyar lira gelir elde edildiğine işaret eden Ağbal, "Yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir. Böylelikle 2018 için öngörülen yapılandırma gelir hedefini 3 ayda aşmış bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu. 

Ağbal, yılın ilk çeyreğindeki giderlerin bütçe ödenekleri çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Önümüzdeki aylarda mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam ederek OVP hedefleri içinde kalıp yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bütçe Mart'ta 20,2 milyar lira açık verdi

Penta'da halka arz detayı belli oldu

Borsa günün yarısında yükseldi

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?