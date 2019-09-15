Bursa ve Tuzla’dan Japonya’ya tekne satıyor

2 ayrı limanda dünyanın en büyük teknelerinin sergilendiği fuarı 50 binden fazla ziyaretçi geziyor. Kıraça Holding çatısı altında 2006 yılında kurulan Sirena Marine’nin başında da 2012 yılından bu yana Suna ve İnan Kıraç’ın kızları İpek Kıraç var. Aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi olan İpek Kıraç, Türkiye’den bir dünya markası yaratmak için çalıştıklarını anlatıyor. Sirena Marine’in davetiyle bulunduğumuz Cannes’ta yabancı basın temsilcileriyle birlikte Türk teknelerinin özelliklerinin anlatıldığı, sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88’in tanıtıldığı basın toplantısına katıldık, İpek Kıraç’la sohbet ettik.

3 MARKASI VAR

Sirena Marine’nin kendini “küresel tekne üreticisi” olarak konumlandırdığını anlatan İpek Kıraç, şöyle konuştu: “Sipariş üzerine değil, seri üretime odaklıyız. Tekneler Bursa Orhangazi’de 600’den fazla kişinin çalıştığı fabrika ve Rahmi Koç’un kurucusu olduğu RMK Tuzla tersanesinde üretiliyor. Sirena Marine’nin Sirena motoryatları ile yelkenlide de Euhoria ve Azuree olmak üzere toplam 3 markası var. Sirena Marine Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın farklı ülkelerine tekne ihraç ediyoruz. Tekne kültürünün tam yerleşmediği Tayland ve Japonya gibi ülkelere de tekne satıyoruz. İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelere yaptığımız satışlarla büyüyoruz ve Çin, Rusya ve Avusturalya’ya da yayılmayı hedefliyoruz.”

İpek Kıraç, şöyle konuştu: “Sirena Marine, 2006’dan bu yana 400 motoryat, 90 yelkenli üretti. 2018’de 40 milyon Euro ciro yaptık. 2019’da 30 motoryat ve 12 yelkenli satmayı hedefliyoruz. Sirena Marine, 5 yılda, 5 yeni model üretmeyi planlıyor. Bunun için 2017 yılında aynı zamanda Ar-Ge merkezi de olan Sirena Marine’nin Cannes’a Sirena 88, Sirena 64 ve Sirena 58 modelleriyle katıldı. Dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover’ın imzasını taşıyan Sirena Marine’nin yeni amiral gemisi Sirena 88, sınıfının en geniş teknesi olma özelliğine sahip.”

DENİZ TUTKUMUN İZİNDEN GİTTİM



İPEK Kıraç’ın çocukluğu yaz aylarında hep teknede geçti. Suna Kıraç’ın “Ömrümden Uzun İdeallerim Var” adlı kitabında ailenin tekne anıları da yer alıyor. İpek Kıraç da o günlere atıfta bulunarak, “Çocukluğumda tekne tatillerini çok severdim. Çok güzel anılarımız var. Aslında tıp okumak istiyordum, babam karşı çıktı. Amerika’da biyoloji okudum. Döndüğümde de babam şirketlerden birinde ‘işe başla’ dediğinde deniz ve tekne tutkumun izinden gittim. Yaptığımız iş tamamen ekip işi. Biz de çok iyi bir ekip kurduk” diye anlatıyor. Sirena Marine aynı zamanda Azimut’un üreticisi. Azimut Magellano 43’ün en büyük üreticisi olan Sirena Marine, Azimut’la kazandığı deneyimi kendi markasına aktardı. Amerika’da 5 toplamda 13 bayisi de olan Sirena Marine, üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor.