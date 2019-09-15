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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU
15.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bursa ve Tuzla’dan Japonya’ya tekne satıyor

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Bursa ve Tuzla’dan Japonya’ya tekne satıyor

Dünyanın en büyük yatçılık fuarlarından 600’den fazla teknenin sergilendiği Cannes Yachting Festival’de yer alan 4 Türk şirketten biri Sirena Marine.

2 ayrı limanda dünyanın en büyük teknelerinin sergilendiği fuarı 50 binden fazla ziyaretçi geziyor. Kıraça Holding çatısı altında 2006 yılında kurulan Sirena Marine’nin başında da 2012 yılından bu yana Suna ve İnan Kıraç’ın kızları İpek Kıraç var. Aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi olan İpek Kıraç, Türkiye’den bir dünya markası yaratmak için çalıştıklarını anlatıyor. Sirena Marine’in davetiyle bulunduğumuz Cannes’ta yabancı basın temsilcileriyle birlikte Türk teknelerinin özelliklerinin anlatıldığı, sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88’in tanıtıldığı basın toplantısına katıldık, İpek Kıraç’la sohbet ettik.

3 MARKASI VAR

Sirena Marine’nin kendini “küresel tekne üreticisi” olarak konumlandırdığını anlatan İpek Kıraç, şöyle konuştu: “Sipariş üzerine değil, seri üretime odaklıyız. Tekneler Bursa Orhangazi’de 600’den fazla kişinin çalıştığı fabrika ve Rahmi Koç’un kurucusu olduğu RMK Tuzla tersanesinde üretiliyor. Sirena Marine’nin Sirena motoryatları ile yelkenlide de Euhoria ve Azuree olmak üzere toplam 3 markası var. Sirena Marine Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın farklı ülkelerine tekne ihraç ediyoruz. Tekne kültürünün tam yerleşmediği Tayland ve Japonya gibi ülkelere de tekne satıyoruz. İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelere yaptığımız satışlarla büyüyoruz ve Çin, Rusya ve Avusturalya’ya da yayılmayı hedefliyoruz.”

İpek Kıraç, şöyle konuştu: “Sirena Marine, 2006’dan bu yana 400 motoryat, 90 yelkenli üretti. 2018’de 40 milyon Euro ciro yaptık. 2019’da 30 motoryat ve 12 yelkenli satmayı hedefliyoruz. Sirena Marine, 5 yılda, 5 yeni model üretmeyi planlıyor. Bunun için 2017 yılında aynı zamanda Ar-Ge merkezi de olan Sirena Marine’nin Cannes’a Sirena 88, Sirena 64 ve Sirena 58 modelleriyle katıldı. Dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover’ın imzasını taşıyan Sirena Marine’nin yeni amiral gemisi Sirena 88, sınıfının en geniş teknesi olma özelliğine sahip.”

DENİZ TUTKUMUN İZİNDEN GİTTİM

İPEK Kıraç’ın çocukluğu yaz aylarında hep teknede geçti. Suna Kıraç’ın “Ömrümden Uzun İdeallerim Var” adlı kitabında ailenin tekne anıları da yer alıyor. İpek Kıraç da o günlere atıfta bulunarak, “Çocukluğumda tekne tatillerini çok severdim. Çok güzel anılarımız var. Aslında tıp okumak istiyordum, babam karşı çıktı. Amerika’da biyoloji okudum. Döndüğümde de babam şirketlerden birinde ‘işe başla’ dediğinde deniz ve tekne tutkumun izinden gittim. Yaptığımız iş tamamen ekip işi. Biz de çok iyi bir ekip kurduk” diye anlatıyor. Sirena Marine aynı zamanda Azimut’un üreticisi. Azimut Magellano 43’ün en büyük üreticisi olan Sirena Marine, Azimut’la kazandığı deneyimi kendi markasına aktardı. Amerika’da 5 toplamda 13 bayisi de olan Sirena Marine, üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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