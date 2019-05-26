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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.05.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Burkay: İVME Finansman Paketi Türkiye’nin üretim ve yatırım kararlılığının göstergesidir

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Burkay: İVME Finansman Paketi Türkiye’nin üretim ve yatırım kararlılığının göstergesidir

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’nin Türkiye’nin büyük zorluklarla mücadele içindeyken bile yerli üretim ve yatırım kararlılığını sürdürmesinin göstergesi olduğunu ifade etti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, işletmelere sunulan 30 milyar liralık finansman imkanının yatırım, üretim ve istihdam seferberliğine yeni bir soluk getireceğini söyledi. Söz konusu destek paketinin Türkiye’nin uzun yıllardan bu yana kanayan yarası olan cari açık için panzehir niteliği taşıdığını vurgulayan Başkan Burkay, “Açıklanan destekler Bursa gibi üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olan şehirlerde imalat sanayinin milli gelire katkısını daha da artıracaktır. Geçtiğimiz yılı 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla kapatan Bursa, bu desteklerle birlikte ülkemizin milli ekonomi hamlesine ivme kazandırmayı sürdürecektir" diye konuştu.

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