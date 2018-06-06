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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
06.06.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Bunlar da Bodrum’un Sülün Osmanları!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Bunlar da Bodrum’un Sülün Osmanları!

İstanbul’da Galata Köprüsü, tramvay ve saat kulesi gibi varlıkların satışı ile nam salan Sülün Osman’ın benzerleri bu kez Bodrum’da ortaya çıktı. Bodrum’da 990 dönüm 2B arazisi olduğunu söyleyen Hasan S., iş adamı Kadri B.’ye (49) 15 dönümlük araziyi bedelsiz vereceğini söyledi. Arazinin devir işlemleri için masraf çıktığını belirten Hasan S. ve beraberindeki kişiler Kadri B.’den birçok kez para aldı. Kadri B., söz konusu arazilerin devir işlemleri için yüze yakın evrak imzaladı. Kadri B.’ye verilen tapuların sahte olduğu ortaya çıktı. Kadri B. esas şoku ise 2 ay önce yaşadı. İmzaladığı evraklardan alınan imzası, hiç tanımadığı bir kişi tarafından sahte senette kullanılarak icra takibi başlatıldı. Kadri B. savcılığa suç duyurusunda bulunurken, senedi işleme koyan Orhan D.’nin 17 ayrı ceza dosyasının olduğu belirlendi.

İŞ adamı Kadri B., Bodrum tatili sürecinde Hasan S. ile tanıştı. İkilinin teması zaman içinde arttı. Hasan S., yıllar önce Zonguldak’tan Bodrum’a geldiğini yüzlerce dönüm arazisi olduğunu söyledi. Hasan S., Bodrum Akyarlar’da 990 dönüm 2B arazisi olduğunu ,1994 yılından beri bu araziler için milli emlak müdürlüğüne gerekli ödemeleri yaptığını söyledi. Hasan S. bir süre sonra, anılan arazinin 15 dönümünü Kadri B.’ye bedelsiz vermeyi teklif etti. Kadri B., yaptığı kısa bir araştırma sonrası Hasan S.’nin gerçekten de sözünü ettiği araziler için gerekli ödemeleri yaptığını belirledi.

ÇOK SAYIDA EVRAK İMZALATILDI
Hasan S. bir süre sonra 15 dönümlük arazinin devri için girişimlerini hızlandırdı. Kadri B. daha sonra Sadrettin Burak Ö. isimli bir kişi ile tanıştırıldı. İkili, arazilerin devir işlemleri için bir takım masrafların çıktığını belirterek Kadri B.’den elden ve banka yolu ile para aldı. İkili, arazilere ilişkin devir işlemleri için bir dizi evrak imzalattı. Söz konusu imza işlemlerinin bir bölümü de Muğla Milli Emlak Müdürlüğü içinde yapıldı. Kadri B. yapılan işlemlerin gerekli olduğunu düşünerek, 100’e yakın evrak imzaladı. Bir süre sonra Kadri B.’ye bir takım tapular verildi.

TAPULAR SAHTE ÇIKTI
Ancak K. B., elindeki tapuları başka bir kişiye gösterdiğinde dolandırıldığını anladı. Hasan S. ve Burak Ö.’ye ulaşamayan Kadri B., ikiliye “Hakkım size haram zıkkım olsun” şeklinde mesaj attı. Kadri B. attığı bu mesajdan sonra esas şoku yaşadı.

SAHTE SENET HAZIRLADILAR
Kadri B. hakkında 450 bin TL’lik bir senet icraya konuldu. Senedi işleme koyan kişinin Orhan D. olduğu anlaşıldı. Kadri B. bu kişiyi tanımadığını belirterek savcılığa başvurdu. Savcılık başvurusu ile birlikte sunulan bilirkişi raporunda, senedin üzerindeki imzanın Kadri B.’ye ait olduğu, ancak bilgisayar üzerinde yapılan işlemle sahte senet oluşturulduğu anlaşıldı.

17 AYRI SUÇ DOSYASI ÇIKTI
Savcılık dosyasında Orhan D. hakkında 17 ayrı suç dosyasının olduğu bilgisi de yer aldı. Öte yandan, icraya konulan senede ilişkin tedbir talebi için ise Bakırköy Ticaret Mahkemesine başvuruldu.

MAHKEME, TAKİBİ DURDURDU
Mahkeme, söz konusu senede ilişkin sahtecilik iddiasının araştırılması gerektiğine işaret ederek, icra takibinin durdurulması yönünde karar verdi.

GALATA KULESİNİ SATIŞA ÇIKARDI!
Sülün Osman lakabı takılan Osman Ziya Sülün, 1950-60 yıllarında İstanbul'a köyden yeni gelmiş saf insanlara meydan saatlerini, tramvayları, üniversite bahçesini, Galata Kulesi'ni, Şehir Hatları Vapurlarını satmasıyla ün yapmıştı. Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalanan Sülün Osman, Yeşilçam'da bir süre figüranlık ve kostüm kiralama işi de yaptı. Sülün Osman'ın hocası ise Kumkapılı bir Rum olan Aleko'ydu.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (06.06.2018)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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