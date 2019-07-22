Bullard: Temmuz ayı için 25 baz puanlık indirim yeterli
St. Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard, son iki ayda artan ticaret gerginlikleri ve Fed'in yüzde 2.0'lik enflasyon hedefinin tutturulamaması üzerine, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde toplanacak olan Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 25 baz puanlık hafif bir faiz indirimine gidilmesi gerektiğini ve böylece daha fazla faiz indirimini gerekli olup olmadığının görüleceğini söyledi.
Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve New York Fed Başkanı John Williams önlem olarak faiz indirime gidilmesinin ekonomik sorunları hafifleteceğini söylemeleri üzerine piyasalarda 50 baz puanlık bir indirim beklentisi oluşturmuştu.
Bullard 50 baz puanlık bir faiz indiriminin fazla olduğunu ve 2019 yılı için hedeflenen parasal sıkılaşma politikalarına aykırı olacağını belirterek, daha fazla indirim gerektiği takdirde gelecekte yapılabileceğini söyledi.
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