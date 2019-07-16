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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İsmail ÖZTÜRK-Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)
16.07.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Bugün denize indirildi! İçinde fabrika var

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YALOVA’da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşası yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde Kanadalı 'Ocean Choise International' firması için inşa edilen 'Calvert' isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisinin denize iniş törenine katıldı. Törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruz dedi.

Bugün denize indirildi İçinde fabrika var
TERSAN BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

Bakan Varank, denize indirilen geminin Türk tersaneciliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece gurur verici olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Tersan, son 10 senede birçok ilke imza attı. LNG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan kargo gemisinden, hibrit feribotlara, yolcu gemilerinin üretimine kadar pek çok alanda büyük işler başardı. 

Bugün denize indirildi İçinde fabrika var
Yine burası, fabrika balıkçı gemileri ve elektrikli feribotlarda dünyanın önde gelen tersanelerinden biri konumuna geldi. Tabi burada takım çalışmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Burası, bünyesinde 3 bin 800 kişiyi barındıran, işçisinden mühendisine yöneticisine kadar herkesin tek bir amaç uğruna alın teri döktüğü bir ekmek kapısı diye konuştu.
Bugün denize indirildi İçinde fabrika var
GEMİ İNŞA YATIRIMLARINA DESTEK

Gemi inşa yatırımlarına önemli destekler sağladıklarını söyleyen Varank, Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşaa yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz. Bugün bu alanlarda küresel rekabette söz sahibi olan işletmelerimiz varsa, bunun temelinde izlediğimiz bilinçli ve planlı politikalar var.

Bugün denize indirildi İçinde fabrika var
Bu politikalara da sizlerin huzurunda kısaca değinmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, gemi inşa yatırımlarını, yatırım teşvik uygulamalarımızla destekliyoruz. Bu kapsamda son 7 senede 329 gemiye teşvik belgesi düzenledik, bu projelerin 224 tanesi de tamamlandı dedi.
Bugün denize indirildi İçinde fabrika var
'AB'NİN YAPTIRIMLARINA KARŞI SAĞLAM DURURUZ'

Törenden sonra Altınova Belediyesine gelen Mustafa Varank’ı burada Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan karşıladı. Varank, ardından Valilik makama çıkarak ildeki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Bugün denize indirildi İçinde fabrika var
Belediyeden ayrılmadan önce anı defterini imzalayan Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediyeden ayrılışı esnasında bir gazetecinin Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı sondaj çalışmaları sonrası AB'nin aldığı yaptırım kararını hatırlatması üzerine Bakan Varank, Sağlam dururuz Allah'ın izniyle diye cevap verdi.

 

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