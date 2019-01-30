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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.01.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Budva’nın en büyük Türk projesine belediye engeli

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Budva’nın en büyük Türk projesine belediye engeli

Karadağ’ın en önemli tatil merkezlerinden olan Budva’ya yatırım yapmak isteyen Türk şirketine Budva Belediyesi'nin zorluk çıkardığı ortaya çıktı.

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa merkezli Mia Investments isimli Türk şirketi, Karadağ’da Slovenska plajına sadece 10 metre uzaklıktaki Adriyatik Fuarı’ndaki arsaya 5 yıldızlı otel inşa etmeyi planlıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın blogunda yer alan bilgilere göre, Karadağ’da en büyük Türk yatırım projesi olan 15 katlı iki kuleli otelin inşaatı Budva Belediyesi tarafından yasaklanmıştı. Fakat bu duruma karşılık Karadağ Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bakanlığı inşaata ilişkin ön tasarım onayını verdi.

8500 metrekarelik arsanın sahibi Kıbrıs’ta kurulu olan Expom Hotel Partners Limited şirketine ait olan Safiro Beach Resort olarak öne çıkıyor.

Budva Belediyesi sahile yüksek binaların inşa edilmesini istememesi nedeniyle engeller ortaya koyuyor.

Yeni yasal çözümlerle birlikte yapılacak inşaatın ünitelerinin yarısının daire olarak satılması da öngörülüyor.

Budva Merkezi konulu ayrıntılı şehir planı iki yıllığına ertelenmiş olmasına rağmen, bu plana göre yalnızca otel inşa edilmesi mümkün kılınıyor.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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