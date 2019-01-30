Budva’nın en büyük Türk projesine belediye engeli
Karadağ’ın en önemli tatil merkezlerinden olan Budva’ya yatırım yapmak isteyen Türk şirketine Budva Belediyesi'nin zorluk çıkardığı ortaya çıktı.
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa merkezli Mia Investments isimli Türk şirketi, Karadağ’da Slovenska plajına sadece 10 metre uzaklıktaki Adriyatik Fuarı’ndaki arsaya 5 yıldızlı otel inşa etmeyi planlıyor.
Ticaret Bakanlığı’nın blogunda yer alan bilgilere göre, Karadağ’da en büyük Türk yatırım projesi olan 15 katlı iki kuleli otelin inşaatı Budva Belediyesi tarafından yasaklanmıştı. Fakat bu duruma karşılık Karadağ Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bakanlığı inşaata ilişkin ön tasarım onayını verdi.
8500 metrekarelik arsanın sahibi Kıbrıs’ta kurulu olan Expom Hotel Partners Limited şirketine ait olan Safiro Beach Resort olarak öne çıkıyor.
Budva Belediyesi sahile yüksek binaların inşa edilmesini istememesi nedeniyle engeller ortaya koyuyor.
Yeni yasal çözümlerle birlikte yapılacak inşaatın ünitelerinin yarısının daire olarak satılması da öngörülüyor.
Budva Merkezi konulu ayrıntılı şehir planı iki yıllığına ertelenmiş olmasına rağmen, bu plana göre yalnızca otel inşa edilmesi mümkün kılınıyor.
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