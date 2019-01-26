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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.01.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

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Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 800 lira ile 589 bin 500 lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı 589 bin 500 lira ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığına yönelik olacak.

Özel bütçeli idareler için avans sınırları bin 550 lira ile 1 milyon 110 bin 350 lira arasında değişen miktarlarda uygulanacak. En yüksek avans sınırı 1 milyon 110 bin 350 lira ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına yönelik olarak belirlendi.

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZLERİ

Yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Temmuz 2018'den itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 19,5 olarak uygulanacak.

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