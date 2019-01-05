Bu yarışmaya katılan üniversite öğrencilerine iş imkânı da sunuluyor!
Bu yıl 16'ıncısı düzenlenecek olan "Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması"na son başvuru tarihi 31 Ocak olarak açıklandı. Tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışmada kazananlara çeşitli ödüller veriliyor.
TÜRKİYE, jeopolitik konum açısından dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden biri konumunda. Taşımacılık, depolama, dağıtım, gümrükleme, paketleme, sigorta gibi bir dizi faaliyetin entegre bir biçimde gerçekleştirildiği lojistik sektörü, her geçen gün daha fazla nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor.
Bu alanda yapılan yürütülen çalışmalardan biri de üniversite öğrencilerinin katılımı ile yapılan yarışma... Bu yıl 16'ıncısı yapılacak olan yarışma, kısa adı LODER olan (Lojistik Derneği) tarafından düzenleniyor. Mars Logistics'in ana sponsor olarak destek olduğu yarışmada, lojistik zekâ, ekip çalışması ve proje yönetimi gibi pek çok donanıma hakim olmanın önemi öne çıkıyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada yarışma sayesinde, öğrencilerin lojistik sektörünü yakından tanıma ve analiz etme imkânı da elde ettikleri kaydedildi.
Yarışma kapsamında ekipler, üçerli gruplar halinde 3 ayrı kategoride yarışıyor. Ekiplerin verilen vaka üzerine hazırlayacağı çözümler; LODER tarafından belirlenen jüri üyelerince değerlendiriliyor ve bu değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilere para ödülü veriliyor. Üniversite öğrecilerine iş imkânı da sunan Lojistik Vaka Yarışması’nın son başvuru tarihi ise 31 Ocak olarak açıklandı.
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