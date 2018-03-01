Bu oyunu iki mühendis kardeş geliştirdiği şimdiden 156 bin kişi indirdi

Eğer kelimeler ile aran iyiyse, kelime bilgine güveniyorsun bu oyunu kaçırmaman gerek! Daha önce oynadığınız kelime oyunlarına kıyasla daha zorlu olan “Gizli Kelime” çok daha eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor.



156 BİN KEZ İNDİRİLDİ

Oyun tutkunları tarafından bir hafta içinde tam 155 bin 991 kişi tarafından indirilen Gizli Kelime, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Günde 55 bin 826 kişi tarafından oynanan oyun 900 bölüm ve 4 bini aşkın kelimeden oluşuyor. Tamamen ücretsiz olan oyun, internete gereksinim duyulmadan oynanabiliyor.

ÖN SIRALARA YÜKSELDİ

Popülerliği kısa sürede Apple Store ve Google Play Store’da aratan Gizli Kelime, Apple Store’da öne çıkarılan uygulama listesinde yer aldı. Aynı zamanda Apple Store’ın ücretsiz en popüler oyunu olan oyun Apple Store tüm uygulamalarda 14’üncü sıraya çıktı.







Gizli Kelime, Google Play Store’nin ise ikinci en popüler kelime oyunu konumuna geldi. Uygulama Google Play Store’de 5 üzerinden yapılan puanlamada 4,4 puan alarak kitlelerin büyük beğenisini aldı.



SOSYAL MEDYADA DESTEK

Sürekli geliştirilen kelime oyununa, güncellemeler ile birlikte yeni bölümler eklenmeye devam edilecek. Gizli Kelime’ye, sosyal medya da ise büyük bir destek verildi. Kullanıcılar, oyuna ilişkin beğenilerini paylaştı.