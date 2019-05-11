Bu haftanın kazandıranları belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBu haftanın kazandıranları belli oldu
GeriEkonomi Bu haftanın kazandıranları belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
11.05.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Bu haftanın kazandıranları belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu haftanın kazandıranları belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 5,76'lık kayıpla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,76'lık kayıpla 88.533,40
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.315,54 puanı, en yüksek ise 93.076,15 puanı gördü.  Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,34'lük azalışla 100.049,94 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,05'lik kayıpla 105.880,57 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,73'lük düşüşle 65.688,66 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,41'lik azalışla 78.566,73 puana geriledi.

IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,18 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 9,11'lik artışla Fenerbahçe Futbol, yüzde 7,23'lük yükselişle de Ege Endüstri izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 15,46'lık azalışla ile Beşiktaş Futbol Yat. oldu. Bu hisseyi yüzde 14,38'lik düşüşle Karsan Otomotiv, yüzde 12,59'luk azalışla da Türk Hava Yolları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 571 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 96 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 371 milyon lirayla Galatasaray Sportif takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 799 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 752 milyon lirayla Garanti Bankası ve 29 milyar 172 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,40'lık artışla 251,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,38'lik primle bin 680 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,89'luk artışla 6,0850 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 2,39'luk yükselişle 6,8480 lira olarak gerçekleşti.

Geçen hafta 7,7780 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03'lük primle 7,9360 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,90 değer kazanarak 6,0240 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

ROKETSAN'dan ezber bozacak hamle

Avrupa'nın gözü bu projede... Son aşamaya gelindi

Merakla bekleniyor, yüzde 71'i tamamlandı! Çalışmalar havadan görüntülendi

Enflasyonun ilacı bilinçli tarım!