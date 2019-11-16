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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.11.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

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Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,16'lık kazançla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,16'lık kazançla
105.379,71 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 102.368,90 puanı, en yüksek ise 105.517,90 puanı gördü.  Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,75'lik artışla 123.462,62 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,96'lık primle 122.669,56 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79'luk kazançla 81.075,04 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,54'lük değerle 87.156,35 puana yükseldi.

AKSA ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,34 ile Aksa Enerji oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 17,11'lik artışla Torunlar GMYO, yüzde 16,46'lık yükselişle de Gübre Fabrik izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 17,78 ile Metro Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 10,87'lik düşüşle Işıklar Enerji Yapı Hol., yüzde 7,52'lik azalışla da Yataş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 10 milyar 419 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 241 milyon lirayla Aselsan, 2 milyar 240 milyon lirayla Pegasus takip etti. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 52 milyar 87 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 790 milyon lirayla Garanti Bankası ve 39 milyar 936 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37'lik artışla 271,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,33'lük primle bin 808 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,16'lık kayıpla 5,7460 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,05'lik sınırlı artışla 6,3480 lira oldu. Geçen hafta 7,3830 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,76'lık kazançla 7,4390 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kazanarak, 5,8210 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile hisse senedi fonları oldu. 

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