Bu hafta altın kazandırdı - Altın fiyatları en son ne kadar oldu?
Altın fiyatlarına ilgi hafta sonunun gelmesiyle birlikte artı. Yatırım amacının yanı sıra düğün ve nişan gibi organizasyonlarda hediye olarak takılan gram ve çeyrek altının fiyatı an be an takip ediliyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37 değer kazandı. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı’da 271,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,70 liradan, bin 789 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 810 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 749 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 769 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.
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Bu hafta altın ve döviz kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, bayram tatili nedeniyle 2 gün işlem gerçekleştirilen haftada ortalama yüzde 3,69 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en yüksek 98.530,87, en düşük 95.730,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,69 azalışla 95.734,17 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 271,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 kazançla 1.810,00 lira oldu. Geçen hafta 431,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 442,00 liraya çıktı.
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