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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.08.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Bu hafta altın kazandırdı - Altın fiyatları en son ne kadar oldu?

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Bu hafta altın kazandırdı - Altın fiyatları en son ne kadar oldu?

Altın fiyatlarına ilgi hafta sonunun gelmesiyle birlikte artı. Yatırım amacının yanı sıra düğün ve nişan gibi organizasyonlarda hediye olarak takılan gram ve çeyrek altının fiyatı an be an takip ediliyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37 değer kazandı. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da 271,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,70 liradan, bin 789 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 810 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 749 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 769 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.

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Bu hafta altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, bayram tatili nedeniyle 2 gün işlem gerçekleştirilen haftada ortalama yüzde 3,69 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 98.530,87, en düşük 95.730,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,69 azalışla 95.734,17 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 271,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 kazançla 1.810,00 lira oldu. Geçen hafta 431,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 442,00 liraya çıktı.

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