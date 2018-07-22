Bu hafta altın kaybettirdi… Altın fiyatları en son ne kadar oldu?
Bugün piyasalar kapalı ancak vatandaşlar, hem altın hem de dolardaki son durumu merak ediyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL de yüzde 1,08 değer kaybetti. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 189,4 lira seviyelerinde dengelendi. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,65 kazandırırken, altın yüzde 2,17, dolar yüzde 1,08 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.169,41, en düşük ise 89.165,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,65'lik artışla 94.082,34 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 4,7810 liraya, avro da yüzde 0,43'lük düşüşle 5,6070 liraya geriledi.
KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 189,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 309,00 lira, Cumhuriyet altını 1.265,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 189,00 liradan işlem gördü.
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