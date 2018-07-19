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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İdris EMEN
19.07.2018 - 22:18, Son Güncelleme:

Bu AVM affedilir mi

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Bu AVM affedilir mi

Bursa’da antik Myrleia kenti üzerine inşa edilen alışveriş merkezi için imar barışı başvurusu yapıldı. Yargı süreci devam eden bölge için belediye kamulaştırma istiyor.

Bu AVM affedilir miBURSA’nın Mudanya ilçesinde bulunan Myrleia Antik Kenti üzerine inşa edilen alışveriş merkezi (AVM) ile ilgili yargı süreci devam ederken, AVM’nin sahibi Özdilek, imar barışından yararlanmak için Çevre Şehircilik Bakanlığı’na başvurularak, ‘yapı kayıt belgesi’ aldı. Duruma tepki gösteren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Antik kentin bulunduğu bölge için kamulaştırma kararı aldık.  Bu tarihsel değere hep birlikte sahip çıkacağız ”dedi.

Bu AVM affedilir mi

1. DERECE SİT ALANI
Uludağ Üniversitesi, 2010 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1. derece SİT alanı olan bölgenin yakınında yaptığı yüzey çalışması sırasında yoğun seramik parçalarına rastlayınca Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na bölgenin, 1. derece sit alanı ilan edilmesini önerdi. Öneri üzerine bölgede incelemelerde bulunan Koruma Kurulu, tarihi limanı 3. derece arkeolojik sit alanı ilan etti. Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi de 2012’de inşaat ruhsatı alarak bölgede AVM inşaatına başladı. İnşaat sırasında antik kentin temellerine rastlanınca antik kentin bir kısmının AVM içinde kalacak şekilde bir ‘koruma uygulama’ projesi hazırlandı. Koruma uygulama projesinin Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanması üzerine inşaata başlandı.

Bu AVM affedilir mi

KAMULAŞTIRILMA OLMADI
Antik kentin üstünde AVM inşaatı devam ederken bölge halkı Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na itirazda bulundu. Bunun üzerine Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 13 Şubat 2013’te aldığı kararla antik kentin kamulaştırılması için bir girişim başlatılmadığını, antik kent alanının kısa süre içerisinde bakanlıkça istimlakının mümkün olmadığını belirterek açığa çıkan antik kent kalıntılarının korunması için AVM inşaatına devam kararı verdi. Bunun üzerine Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne dava açıldı.  Bursa 1. İdare Mahkemesi tarafından konuyla ilgili bir bilirkişi heyeti atandı. Bilirkişi tarafından yapılan incelemeyi dikkate alan mahkeme iptal isteğini reddeti. Mudanya halkının karara itiraz etmesi üzerine dosya Danıştay’a gönderildi. Danıştay 21 Aralık 2017’de aldığı kararda, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi heyetinin içerisinde arkeolog ve mimar bulunmadığı gerekçesiyle Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin aldığı ret kararını bozarak mahkemeye geri yolladı.

Bu AVM affedilir mi

TESCO, AVM’Yİ ÖZDİLEK’E SATTI
ANTİK kent üzerine yapılan AVM ile ilgili dava devam ederken, 2016 ‘da Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi Mudanya’da olan AVM’sini Özdilek Alışveriş Merkezleri Tekstil Sanayi Anonim Şirketi’ne sattı. Özdilek AVM Tekstil Sanayi Anonim Şirketi, yargı süreci sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde başlatılan imar barışından yararlanmak için girişim başlattı. Şirket tarafından AVM için 6 Haziran’da ‘yapı kayıt belgesi’ alınarak Mudanya Belediyesi’ne iletildi.

Bu AVM affedilir mi

BELEDİYEDEN HAMLE GELDİ
ANTİK kentin bulunduğu bölge için kamulaştırma kararı aldıklarını söyleyen Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, “AVM’nin bulunduğu arazi ile belediye arazisinin takas edilmesi için şirket yetkililerine teklifte bulunduk. Ancak uzlaşamadık. Antik kentin bulunduğu bölge için kamulaştırma kararı aldık. Bu tarihsel değere hep birlikte sahip çıkacağız ”dedi.

Bu AVM affedilir mi

Bu AVM affedilir mi

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