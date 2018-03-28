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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Brexit’e rağmen en büyük küresel finans merkezi Londra

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Brexit’e rağmen en büyük küresel finans merkezi Londra

İngiltere’nin başkenti Londra, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin belirsizliklere rağmen dünyanın en büyük finans merkezi olma özelliğini korumaya devam ediyor.

AA muhabirinin düşünce kuruluşu Z/Yen tarafından hazırlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nden derlediği verilere göre İngiltere’nin başkenti Londra, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine rağmen (Brexit) bu yıl yine dünyanın en büyük finans merkezi olarak ilk sıradaki yerini korudu.

Londra’yı sırasıyla New York, Hong Kong, Singapur ve Tokyo takip etti.

Bu yıl finans ilk beş finans merkezi içerisinde dikkati çeken ise Londra’nın en büyük finans merkezi olarak ilk sırada yer almasına rağmen ardından gelen New York, Hong Kong, Singapur ve Tokyo’nun arayı kapatmaya başlaması.

Örneğin Londra bu yıl 14 puan yükselerek 794 puanla birinci sıradaki yerini korurken, New York 37 puan yükselerek 793 puanla ikinci sırada, Hong Kong 37 puan yükselerek 781 puanla üçüncü sırada, Singapur 23 puan yükselerek 765 puanla dördüncü sırada ve Tokyo 24 puan yükselerek 749 puanla 5. sırada yer aldı.

SAN FRANCİSCO VE BOSTON İLK 10'DA

 Şangay altıncı sıradaki, Toronto ise yedinci sıradaki yerini korurken, bu yıl San Francisco dokuz basamak yükselerek sekizinci sıraya yerleşti.

Sidney bu yıl bir basamak düşerek dokuzuncu sırada, Boston ise dokuz basamak yükselerek onuncu sırada yer aldı.

Böylece dünyanın en büyük finans merkezleri sıralamasında San Francisco ve Boston, Beijing ve Zürih’i geride bırakarak ilk on finans merkezi içerisinde yer almış oldu.

Endekse göre Beijing geçen yıla kıyasla listede bir basamak gerilerek 11. sıraya, Melbourne bir basamak gerileyerek 12. sıraya, Montreal bir basamak gerileyerek 13. sıraya, Şikago ise on basamak yükselerek 14. sıraya, Vancouver ise üç basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti.

Tarihsel olarak Avrupa’nın en köklü finans merkezleri arasında yer

alan Zürih ise bu yıl 7 basamak gerileyerek 16. sırada yer aldı. Los Angelas

altı basamak yükselerek 17. sırada, Shenzhen iki basamak yükselerek 18. sırada, Dubai bir basamak gerileyerek 19. sırada yer aldı. Frankfurt da listede 9 puan gerileyerek 20. sırada yer aldı.

 İSTANBUL İKİ BASAMAK YÜKSELDİ

 İstanbul ise bu yıl iki basamak yükselerek 76. sıraya yerleşti.

Z/Yen tarafından hazırlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde toplam 110 finans merkezi toplam 103farklı faktörün analiz edilmesiyle belirleniyor. Sıralamanın belirlenmesinde Dünya Bankası, The Economist Intelligence Unit, OECD, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların verileri dikkate alınıyor. Buna ilaveten www.globalfinancialcentres.net adresinden ankete katılanların cevapları da dikkate alınıyor.

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